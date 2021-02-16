Semptom Nedir, Ne Demektir? Belirtiler Ve Semptomlar Ne Anlama Gelir?

Doktor muayenesi ile ele alınan ve pek çok hastalıkta kullanılan semptom kelimesi, özellikle hastalıkların ortaya çıkarılması açısından büyük bir öneme sahiptir. Tabii bu kelime ile karşı karşıya kalanlar her ne kadar semptom nedir sorusunu bilse dahi, tam olarak ne manaya geldiğini öğrenmeye çalışıyor.

Semptom Nedir?

Kısaca semptom belirti anlamına gelmektedir. Aynı zamanda hastanın anlatmış olduğu şikayetler bütünü olarak da ele alınabilir. Subjektif olarak öne çıkar ve herhangi bir şekilde ölçümü yapılmaz. Mesela karın ağrısı bir semptom olarak değerlendirilir. Bu doğrultuda doktor karın ağrısını nasıl ve ne şekilde olduğunu net olarak anlayamaz. O yüzden hastaya sormak suretiyle alınacak olan bilgiler doğrultusunda semptomlar ele alınır ve değerlendirilir.

Semptom Ne Demektir?

Türkçe karşılığı olarak belirti şeklinde ifade edilen semptom kelimesi, daha çok hastaların doktorları anlattığı şikayetler olarak da ele alınır. Subjektif bir yapı olması ile beraber belli başlı bazı belirtiler üzerinden gösterilmektedir. Bu doğrultuda hasta tarafından gözlemlenen ağrı ve benzeri farklı şikayetler, ölçülemez yapı kapsamında öne çıkar. Buna bağlı olarak hastanın sunduğu semptomlar ile beraber, deneysel ve gerçekçi bir ölçüm kapsamında yapılan işlem ise bulgu anlamına gelmektedir. Örneğin muayene bir bulgu olarak nitelendirilebilir. Böylece semptomun ne olduğunu çok daha iyi bir şekilde anlamak mümkün olur.

Belirtiler ve Semptomlar Ne Anlama Gelir?

Belirti ile semptom aynı anlama gelir ve hastanın sunduğu bilgiler olarak da ele alınır. Doktora gidildiği zaman hasta herhangi bir şikayeti söz konusu olduğu vakit, bu şikayetleri dile getirir. İşte tüm bu şikayetler ise semptom tam olarak nitelenmektedir. Bu konuda birçok farklı semptom ön plana çıkabilir ve anlatılabilir. Ancak özellikle kişinin yaşadığı hastalığa bağlı olarak meydana gelen belirtiler bütünü olarak ifade etmek mümkün.

- Ateş

- Keyifsizlik

- Karın ağrısı

- Kilo kaybı

- İştahsızlık

- Vücudun belli noktasında acı

Bu ve benzeri unsurlar semptom olarak ele alınır. Böylece doktor ilgili hastalık üzerinden gerekli bilgileri öncelikle ön muayene eşliğinde öğrenir. Daha sonra yapılacak muayene ile beraber ölçülebilir unsurlar ele alınır ve bulgular ortaya çıkarılır. Sonuç olarak ise hastalık adına tedavi yöntemleri uygulanır.

Semptom Nerelerde Ortaya Çıkabilir?

Semptomlar yani diğer bir ifade ile belirtiler vücudun birçok farklı noktasında meydana gelebilir. Özellikle bütün bir vücut ile beraber aynı zamanda belli bir oranda ortaya çıkabilir. Diğer yandan vücudun herhangi bir bölgesinde de yaşanabilen bir durum olarak öne çıkıyor. Örneğin vücudun herhangi bir yanında karıncalanma yaşanabilir. Aynı zamanda kızarıklık ya da ağrı ve acı gibi unsurlar da ön plana çıkabilir.

Semptom olarak bilinen bu belirtiler aynı zamanda vücudun her noktasında da yaşanabilir. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir doktora başvurulmalı ve semptomlar ilgili doktora anlatılmalıdır. Böylece yapılacak olan teşhis ve tetkik ile birlikte tedavi yöntemleri üzerinden sorun çözülür.