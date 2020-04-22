Sentetik Kumaş Nedir? Sentetik Kumaş Özellikleri Nelerdir?

Çok sayıda kimyasal işlemlerden geçerek üretimi gerçekleştirilen sentetik kumaş farklı kullanım alanlarına sahiptir. Ayrıca sunduğu özellik ile beraber tekstil dünyasından mobilya dünyasına, akla gelebilecek daha birçok farklı yer için önemli bir potansiyel teşkil ediyor.



Sentetik Kumaş Nedir?



Odun hamurundan elde edilen selüloz kapsamında üretimi gerçekleştirilen kumaşa sentetik kumaş denir. Saç teli kadar küçük lifler eşliğinde bir araya getirilerek hazırlanmış selülozik iplikler ile beraber üretimi sağlanır.



Aynı zamanda sentetik kumaş tam ve yarı sentetik olarak da 2 farklı seçenek üzerinden elde edilmektedir. Amaca bağlı olarak gündelik yaşamda farklı alanlarda kullanılır. Bu kumaş türü aynı zamanda rayon, viskos ve modal gibi pek çok kumaş isim türleri üzerinden de bilinmektedir.



Sentetik Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Hem günlük kullanılan ürünler hem de kıyafet ya da mobilya için değerlendirilen sentetik kumaş, sağladığı pek çok özellik ile dikkatleri üzerine topluyor.



- Parlak bir görünüme sahiptir.

- Canlı renklerle boyanabilme ayrıcalığı tanır.

- Nem tutma özelliği yüksektir.

- Oldukça dayanıklıdır.



Bu ve benzeri özellikleri ile bazı kesim tarafından beğenen bazıları tarafından ise pek beğenilmeyen bir kumaş türü olduğunu söylemek mümkün.