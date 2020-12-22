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22.12.2020 - 00:42 |

Serotonin Nedir? Serotonin Hormonu Neden Düşer, Nasıl Arttırılır? Serotonini Artıran Yiyecekler....

Serotonin mutluluk hormonu olarak bilinir. Serotonin nedir, serotonin hormonu neden düşer, nasıl arttırılır, serotonin artıran yiyecekler nelerdir? İşte, tüm detaylar.

Serotonin Nedir? Serotonin Hormonu Neden Düşer, Nasıl Arttırılır? Serotonini Artıran Yiyecekler....
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Serotoninin hormonlara benzer bir rolü vardır. Merkezi sinir sistemine etki eder ve özellikle ruh hali veya duygusallık gibi belirli davranışların düzenlenmesinde çeşitli eylemleri tetikler.

Serotonin Nedir?

Serotonin, belirli kişilik özelliklerinin yanı sıra yaşlanma ve kanser gibi bazı hastalıklarda da rol oynadığına inanılan bir nörotransmiterdir. Serotonin seviyelerini değerlendirmek için, kan, idrar veya beyin omurilik sıvısı için test yapılır.

Serotonin, esenlik hissine katkıda bulunduğu için genellikle “mutluluk hormonu” olarak adlandırılır. Bilgiyi iletmek için serbest bırakıldıktan sonra serotonin, onu salgılayan nöronlar tarafından yeniden yakalanır. Ayrıca parçalanabilir ve 5-hidroksiindol asetik aside (5-HIAA) dönüştürülebilir ve bu daha sonra idrarla atılır.

Esas olarak bağırsak hücreleri (vücudun serotoninin% 95'i bağırsaktan gelir) tarafından ve ayrıca beynin bir kısmındaki nöronlar tarafından salgılanır, uyku, ruh hali veya ruh hali gibi birçok fizyolojik fonksiyonda önemli rol oynar örneğin; yemek veya cinsel davranış gibi. Aslında, serotonin eksikliği, depresyon gibi duygudurum bozukluklarının nedeni olabilir ve erkeklerde erken boşalma sorunları gibi fiziksel sonuçlara da sahip olabilir.

Serotonin Hormonu Neden Düşer?

Serotoninerjik nöronların aktivitesinde ve dolayısıyla merkezi serotoninerjik iletimde bir azalma, belirli depresyon biçimleriyle (özellikle intihar eylemine yol açanlar) ilişkilendirilebilir. Bu nedenle seçici serotonin geri alım inhibitörleri olan antidepresanlar, beyindeki serotonin konsantrasyonunu artırmayı amaçlamaktadır.

Beyinde serotonin iyi olma hissine katkıda bulunur. Çeşitli fizyolojik işlevleri etkilemenin yanı sıra ruh halini, saldırganlığı ve duygusallığı düzenlemeye yardımcı olur. Bu nedenle depresyonu tedavi etmek için kullanılan çoğu ilaç (antidepresanlar) serotonin üzerinde çalışır. Bu nedenle, bir serotonin eksikliği, depresyon veya intihar eğilimlerinde rol oynayabilir.

Serotonin eksikliği, aşağıdakiler gibi çeşitli sorunlara neden olabilir:

Güneş ışığı eksikliği (ışık beyinde serotonin üretimini uyarır)

Beyinde üretilen serotonin miktarını azaltma eğiliminde olan stres

Yetersiz beslenme, serotonin üretimi için gerekli olan ve serotoninin öncüsü olarak bilinen amino asit olan triptofan eksikliğine yol açar.

Serotonin Hormonu Nasıl Artırılır?

Serotonin eksiklikleri, sinir sistemi üzerindeki etkileriyle şunlara neden olabilir:

Duygudurum bozuklukları, depresyon (olumsuz davranış, halsizlik, sinirlilik, saldırganlık,

Motivasyon kaybı, zevk kaybı, duygusallık, dürtüsellik

Uyku bozuklukları (uykusuzluk, gece uyanma)

Konsantrasyon bozuklukları

Yeme bozuklukları (bulimia)

Erken boşalma, düşük libido gibi cinsel sorunlar.

Eksiklik durumunda hormonal muayeneden sonra reçete edilen bir tedavi ile serotonin düzeyini kimyasal yollarla artırmak mümkündür. Kişi ayrıca serotonin üretimini birçok doğal yolla uyarabilir. Aşağıdaki aktiviteler beyindeki serotonin üretimini artırabilir.

Her gün olabildiğince uzun süre doğal ışığa maruz kalma. Serotonin sentezi ile bir günde toplam güneşlenme saati sayısı arasında bir neden sonuç ilişkisi olduğu kanıtlanmıştır;

Stresin üstesinden gelmek için meditasyon, yoga, nefes egzersizleri, masaj yapın ya da vücut tarafından üretilen serotonin seviyesini düşürme eğiliminde olan bir boş zaman aktivitesine katılın;

Dengeli bir diyet benimseyin;

Oyun sporları: Fiziksel aktivite vücuttaki triptofanı artırır, vücutta serotonin sentezini sağlayan bir amino asittir.

Serotonin Artıran Yiyecekler Nelerdir?

Isırgan otu, angelica kökleri, zencefil, çemen otu gibi bitkileri tüketerek serotonin üretimini teşvik etmek mümkündür.

Tam pirinç, baklagiller (soya, fasulye, bezelye, mercimek), brokoli, karnabahar, Brüksel lahanası, yumurtalar, süt ürünleri, etler, yağlı balıklar, bitter çikolata, muz, fındık ve tohumlar tüketerek serotonin düzeyini artırabilirsiniz.

Serotonin ve dopamini yükselten yiyecekler, hafif depresyon veya basit motivasyon kaybının yanı sıra beyin işlevini de iyileştirir. Besin bileşenleri nedeniyle, depresyonla ilişkili semptomları hafifletebilen ve ruh halimizi iyileştirebilen bu beyin kimyasını destekleyen ve güçlendiren yiyecekler vardır.

Bununla birlikte, birçok çalışma bize depresif bir bozukluğu tamamen tedavi edebilecek tek bir gıda olmadığını söylüyor. Serotonin ve dopamini artıran gıdaları dahil ettiğimiz sağlıklı bir diyetin sürdürülmesi, psikolojik açıdan ve farmakolojik tedavi açısından birleştirilmesi gereken bir stratejidir.

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