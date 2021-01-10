Ses Kısıklığına Ne İyi Gelir? Ses Kısılması Neden Olur, Nasıl Geçer?

Ses kısılmasına neden olan birçok durum mevcuttur. Bu durumların arasında en sık karşılaşılan ses kısıklığı sebillerinden birisi grip benzeri mevsimsel hastalıklardır.

Ses Kısıklığı Nedir?

Öncelikle bilinmesi gerekenlerden birisi ses kısıklığı hastalık değil bir tür belirtidir. Bu nedenle ses kısıklığına ne iyi gelir gibi soruların cevabından önce ses kısıklığı tanınmalıdır. Ses kısıklığı yaşayan vakaların çok büyük kısmı sesini orantısız kullanmasıdır. Ses akciğerlerden dolan havanın hızlı bir şekilde nefes borusundan geçerken gırtlakta bulunan yapıların titreşmesini sağlar. Bu titreşmeler sayesinde saf ses denilen bir enerji ortama yayılır. Aslında bu yapılar iki adet deri parçasının birbirine temas etmesi ile oluşur.

Örneğin flütün ses oluşturma prensibi düşünüldün. Hızlanan hava çok dar bir yapıdan geçerken ses çıkarması esasına dayanır. Birçok müzik aletinde olduğu gibi insan gırtlağında da bu durum mevcuttur. Vokal deri parçalarının birbirine yakınlaşıp uzaklaşması ile ses meydana gelir. Eğer bireyler seslerini oluşturan bu deri parçalarını nemli tutmaz ise nasır benzeri yapılar oluşur. Bu yapılar nedeni ile de sesin oluşmasında meydana gelen yapılar nasırlanır.

Ses kısılmalarının büyük çoğunluğunun nedeni bireyin susuz kalmasıdır. Birey eğer çok yüksek sesle konuşur veya çok konuşur ise işte sesin oluşmasını sağlayan bu yapılar birbirine çok temas eder. İşte bu evrede sesin zarar almasını ve sesin oluşmasını sağlayan parçalarda kanamalar meydana gelir. Ses ile bozuklukların önüne geçilmesi için bir dil ve konuşma terapistinden yardım alınmasında fayda vardır.

Piyasada çok fazla bulunan ve kendilerini ses gibi konuşma rahatsızlıklarını çözdüğünü iddia eden bireyler mevcuttur. Kesinlikle ses kısıklıkları uygun tedavi yöntemleri uygulanmaz ise kalıcı olabilir. Bu nedenle kesinlikle güvenilir sertifikalı dil ve konuşma terapistleri ile iletişime geçilmesinde fayda vardır.

Ses Kısıklığına Ne İyi Gelir?

Ses kısılmasının nedenleri arasında sık sık öksürmeler ve yüksek se ile konuşmalar gelmektedir. Fakat ses kısıklığının atlatılması için yapılması gereken dil ve konuşma terapisti ile tedavi çalışmalarına başlamaktır. Fakat ev ortamında ses kısıklığını tamamen geçirmese bile bir miktar iyi gelecek yöntemler mevcuttur. Öncelikle ağızın mikroptan arınması için sirkeli ve tuşlu su ile gargara yöntemidir. Bir yudum alınan gargara karışımı ile ağızın her noktasına değdiğinden emin oduncuya kadar uygulanmalıdır.

Devamında bulunduğu odadaki bulunan havanın temizlenmesidir. Eğer hava kuru ise boğazın ıslatılması da son dere önemlidir. Havanın temizlenmesi içi ve nemlenmese için birkaç yöntem mevcuttur. Öncelikle camı açarak hava temizlenebilir. Devamında odaya ağzı açık kaynar bir suyu soğuyana kadar bekletiniz. Bu sayede bulunduğunuz hava yumuşayacaktır.

Bu yumuşama sayesinde ses kutusunda rahatlama meydana gelir. İçecek olarak çok şeker kullanmadan ballı papatya çayı içilmesinde fayda vardır. Bu sayede bireyler daha sağlıklı yöntemlerle ve farklı olarak ses kutusunu yumuşatabilir. Yine zencefil kökü de ses için son dere sağlıklıdır. Zencefil kökünün kaynatılıp içilmesi ses sağlığı için son derece önemlidir.

Ses Kısılması Neden Olur?

Sesin yapısını oluşturan vokal deri parçaları veya ses kutusu olarak adlandırılan yapılar nefes borusunda bulunan yapılardır. Bu yapılar gırtlak adı verilen yapılar içerisinde yer almaktadır. Bu yapıların soğuk su veya aşırı baharatlı yiyecekler tüketilmesi ile nemini kaybedebilir. Bu nedenle de bireylerin seslerinde kısılmalar ve çatallanmalar meydana gelebilir. Özellikle yüksek ses ile şarkı söylemek veya terli su içmeler vokal kutuda çatlamaları oluşturur.

Sesin oluşmasını sağlayan deri parçalarının sertleşmesi veya kanaması durumunda ses kasılmaları oluşur. Öncelikle bireylerin ses kısılmalarının önüne geçmesi için ses terapisi almasında fayda vardır. Eğer ses terapisi almak isteyen bireyler dil ve konuşma terapistleri ile iletişime geçmelilerdir. Terapi sonralarında bol tekrar ve ses istirahatlerinde bulunmalarında faydalar vardır.

Asit ve reflüye sebep olabilen gıdalar da sesin bozulmasına nenden olur. Çünkü nefes borusuna hava şeklinde gelen bu asit havalar ses kutusunu olumsuz etkiler. Özellikle yapılması gereken reflüye destek olabilecek gıdalardan uzak durulması olmaktadır. Son yıllarda diğer nedenlerinden birisi de artan kafein oranlarında oluşmuştur. Çünkü kahve ve çay gibi aşırı kafein bulunduran içecekler boğazın kurumasına nenden olur.

Bu durumda tüketilen kahve ve çay miktarının iki katı kadar su tüketilmesinde fayda vardır. Ayrıca aşırı derece de öksürme hallerini alışkanlık haline getirmek de Ses kısıklığına neden olur. Bireylerin ses kısıklığının geçmesine kadar dinlenmesi ve terapi almasında fayda vardır. Ayrıca ses kısıklığının atlatılmasından sonra da ses kutusunu çok zorlamamaya dikkat etmelidir.

Ses Kısılması Nasıl Geçer?

Ses kısıklığının geçmesi için ilk yapılması gereken uzman bir dil ve konuşma terapistinden yardım almaktır. İlk seansa gitmeden önce sesi dinlendirmeli ve sigara kullanımını bırakılmalıdır. Eğer sigara kullanımı bırakılmıyor ise en azından azaltılmalıdır. Böylece sigara kullanımına bağlı olarak ses de meydana gelen tahriş etkisi de azalır. Ses kısıklığının önüne geçilmesi veya ses kısıklığının ilerlemesin, durdurmak için birkaç saat hiç konuşmamak mantıklıdır.

Özellikle alkol ve çay kullanımın azaltılmasında onun yerine bol su tüketilmesinde fayda vardır. Şarkı söylemek gibi sesinizi kullanacağınız aktivitelerden uzak durmanızda son derece faydalar bulunmaktadır. Ayrıca sesinizi sık kullanacağınız bir iş de çalışıyor iseniz birkaç günlüğüne izin almanızda fayda var. Gerekli önlemler alınmadığı takdir de sesin yapısı daha çok hasar alabilir.