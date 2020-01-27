Sevgililer Günü'ne özel %20 indirim!

Lady Spa Güzellik Merkezi, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel tüm cilt bakım uygulamaları ve masaj terapilerinde %20 indirim uyguluyor. Her kadının kendini şımartmaya ve özel hissetmeye ihtiyacının olduğunu belirten Lady Spa Merkezi, Güzellik Direktörü Deniz Aysu Demir yılın en özel günlerinden biri olan Sevgililer Günü’nde onları hem yeni uygulamalarımızla daha da güzelleştireceğiz, hem de 7 farklı masaj seçeneklerimizle kendilerini daha keyifli ve mutlu hissetmelerine yardımcı olacağız diyor.

Her kadının güzel görünmek ve kendini iyi hissetmek istediğini belirten Deniz Aysu Demir, sektördeki yenilikleri takip eden bir merkez olduklarını vurguluyor. Yıllardır kadınlara en iyi hizmeti vermek için tüm yenilikleri araştırdıklarını belirten Deniz Aysu Demir, amacımız kadınlarımızı zamana karşı daha da güzelleştirmek diyor. Son yıllarda oldukça tercih edilen Hydrafacial, Snowcell, Pumpkin, Eyecell ve daha pek çok uluslararası platformlarda uygulanan cilt bakım yöntemlerini kadınların hizmetine sunmaya devam eden Lady Spa Güzellik Merkezi, 14 Şubat Sevgiler Günü’nde uygulayacağı indirimlerle kadınların daha da mutlu olmasını amaçlıyor.