Sevgililer Günü'ne özel kutlama

Her sabah kapılarını “doymadan kalkmak yasak” sloganıyla açan Çeşme Bazlama Kahvaltı, özel günlerinde Çeşme esintisini hissetmek, sevdikleriyle uzun ve keyifli bir kahvaltıda buluşmak isteyen herkesi zengin sofralarına davet ediyor. Nurten Anne’nin el yapımı reçelleri, dumanı üstünde bazlamalar, gözlemeler ve özel harman çay eşliğindeki kahvaltı şöleni, özel anları unutulmaz kılacak! Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın ailenizden biri gibi hissedeceğiniz ekip üyeleri de samimi mesajları ve sürprizleriyle özel günlere tebessüm katacak.

Ege kıyılarının taze, leziz ve sağlıklı kahvaltılarını yılın her günü misafirleriyle buluşturan Çeşme Bazlama Kahvaltı, markaya adını veren ve aile yadigarı özel tariflerle hazırlanan bazlamalarının yanı sıra üç çeşit gözleme ve leziz pişileriyle ünlü. Çeşme Bazlama Kahvaltı’nın sofralarında tam 37 ayrı reçel, 12 çeşitle süslü söğüş tabağı, 3 çeşit sıcak ikram ve Nurten Anne’nin gizli tarifiyle hazırlanan menemen yer alıyor. Nurten Anne'nin yarattığı birbirinden özgün lezzetlere sahip ev yapımı reçeller, sevenlerine görsel ve tatsal bir şölen sunuyor. Tüm kahvaltılar, markaya özel üretilen çömlek tabaklarda sunuluyor ve markaya özel harmanlı sınırsız çayla beraber servis ediliyor.