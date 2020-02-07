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07.02.2020 - 15:57 |

Sevgililer Günü'nü kutlamanın en şık üç yolu

Süpermarketlerden alınan bir buket çiçek ve kalp biçimli çikolatalar artık çok klişe. Hilton, Sevgililer Günü’nde daha eğlenceli ve özel bir hediye arayanlar ve sevdiğine onu ne kadar düşündüğünü göstermek isteyenler için üç muhteşem deneyim sunuyor.

Sevgililer Günü'nü kutlamanın en şık üç yolu

Conrad Istanbul Bosphorus’ta romantik bir yemek keyfi

İstanbul Boğazı ve kentin muhteşem panaromasına hakim bir noktadan yükselen Conrad İstanbul Bosphorus, eşssiz bir manzara sunmakla kalmayıp aşk ve sevgi ayı olan şubat ayında konuklarını unutamayacakları bir geceye davet ediyor.

Bu özel gecede “Be My Valentine” menüsüne, muhteşem bir caz performansı ve sınırsız yerli içki eşlik ediyor. Menüdeki muhteşem lezzetler arasında votkadan sığır pastırmalı, altın yapraklı, gorgonzola kremalı ve siyah çikolatalı makaronlara,norveç ıstakozlu cannelloni’den avakadoya, guava sorbetten fırında brie ve balpeteğine kadar tadına doyulmaz seçenekler yer alıyor.

İki kişilik Be My Valentine menüsünün fiyatı 750 TL.

Sevgililer Günü'nde Hilton Istanbul Bosphorus’ta büyülü bir akşam yemeği, brunch ya da çay saati

Hilton Istanbul Bosphorus Sevgililer Günü'nde konuklarını birçok seçenekle ağırlıyor. Sevgililer Günü'ne özel açık büfe sunan Bosphorus Terrace Restaurant’ta* kendinizi olağanüstü bir kent manzarasına bırakabilir ya da Lalezar Meyhane’de canlı orkestra eşliğinde sınırsız yerli içecek ve set menünün keyfini çıkarabilirsiniz. Rahat bir uykunun ardından 15 Şubat’ta ise Bosphorus Terrace’ta Sevgililer Gününe özel doyumsuz bir brunch konukları bekliyor olacak.

Otel ayrıca 10 ve 16 Şubat arasında Lobby Lounge’da saat 15.00 ile 18.00 arasında Sevgililer Günü'ne özel çay saatleri düzenliyor. Hilton Istanbul Bosphorus’ta alacağınız bir ikindi çayı, sevdiğinizin gerçekten ne kadar özel biri olduğunu hissetmesinin en mükemmel yollarından biri.

Bosphorus Terrace Restaurant’ta iki kişilik açık büfe 550 TL
Lalezar Meyhane’de iki kişilik set menü 590 TL
Bosphorus Terrace Restaurant’ta iki kişilik brunch 500 TL
Sevgililer Günü Çay Saati kişi başı 105 TL

Hilton Istanbul Bomonti Hotel & Conference Center’da Sevgililer Gününe özel seçeneklerden dilediğinizi seçin

Hilton Istanbul Bomonti aşk ve sevgiye ayrılan bu özel günü kutlayabileceğiniz en güzel yerlerden biri. Otelin çatı katındaki Cloud34 barında canlı müzik ve özel bir Asya kombo menü eşliğinde romantik bir gece konuklarını bekliyor.

Çiftler ayrıca romantizmin lezzet durağı olan The Globe restoranında mantar skordalia ile ahtapot, taze otlara sarılı sığır filetosu madalyonları, enginar, swisschard ile tutku meyvesi ve marine edilmiş orman meyveleri içeren beş çeşit füzyon menüsünün tadını çıkarabilecekler.

Seçeneklere doymayan çiftlere sevindirici bir haber daha: Otel Sevgililer Günü için iki özel paket daha sunuyor. Çiftler için özel olarak tasarlanmış Mr. & Mrs. Paketi, önce sauna ve buhar odasında rahatlama ile başlıyor; ardından Türk hamamı seansı, aromaterapi masajı, özel bir çift süitinde yüzünüz için muhteşem bir cilt bakımı ve ayak güçlendirme uygulaması ile devam ederek meyve ve şarap ile sona eriyor. Bununla da kalmayan otel, çiftler alternatif olarak spa’da minik bir kaçamak yapmak isterlerse sauna ve buhar odası deneyimini yaşayabilecekleri özel bir çift süitinde 50 dakikalık Mini Escape uygulaması da sunuyor.

Cloud 34’te şampanya dahil iki kişilik menü 500 TL
Globe Restaurant’ta bir şişe şarap dahil iki kişilik menü 650 TL
13 - 16 Şubat arası iki kişilik Mr and Mrs bakım paketleri 990 TL
13 – 16 Şubat arası çift kişilik Mini Escape 620 TL

 

Aromaterapinin faydaları nelerdir?Aromaterapi ruh sağlığına iyi geliyor mu? Ofis ortamında hangi uçucu yağlar kullanılabilir? Alerji sorunu olanlar hangi uçucu yağları kullanabilir? Aromaterapist Aslı San Bilgin aromaterapinin faydaları hakkında bilgiler verdi.
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Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
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