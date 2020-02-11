11.02.2020 - 13:56 |
Sevgilisi olmayanlar Sevgililer Günü'nü minimum hasarla nasıl atlatabilir?
Sevgililer Günü'ne özel PembeNar TV'ye konuk olan Gülen Gündüz Yılmaz "Sevgilisi olmayanlar Sevgililer Günü'nü minimum hasarla nasıl atlatabilir?" sorusunun cevabını verdi.
Sevgililer Günü yaklaşırken sevgilisi olanları hediye alma ve plan yapma telaşı sardı. Peki sevgilisi olmayanlar? 14 Şubat gelirken depresif hissetmemek mümkün mü? Siz de bu günün sert psikolojisinden nasibini aldıysanız sevgilisi olmayanlar Sevgililer Günü'nü minimum hasarla nasıl atlatabilir sorusunun cevabını Yazar, Konuşmacı, Eğitmen Gülen Gündüz Yılmaz'a sorduk.
Videomuzu izleyerek Sevgililer Günü öncesi kendinizi yalnız hissetmeyi bırakabilirsiniz.