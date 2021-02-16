Sevim Alan cilt bakımında ozon protokolünün önemini anlattı
Ozon Protokolü tedavisiyle Türkiye’de hatta dünyada bir ilki gerçekleştirdiğini belirten ünlü kaş mimarı Güzellik Uzmanı Sevim Alan “Yeni geliştirdiğimiz Ozon Protokolü tedavisi Türkiye’de ve dünyada benzeri olmayan bir cilt bakımı tedavisi yöntemidir. Patentini aldığım Ozon Protokolü tedavisini sadece kendi güzellik merkezlerimle gerçekleştiriyorum” dedi.
Ozon Protokolü Tedavisi Nasıl Yapılır?
Sevim Alan ozonun cilt bakımındaki önemini şu sözlerle anlatıyor “Ozon terapisi anti-aging özelliği sahip olmasını nedeniyle yaşlanma karşıtıdır. Ozon doğada bulunan en etkili dezenfeksiyon maddelerinden biridir. Günümüzde sağlık alanında pek çok hastalığın tedavisinde, ozonun tedavi edici özelliğinden faydalanılıyor” dedi.
Sevim Alan Ozon Protokolü tedavisi hakkında bilgiler verdi “Ozon Protokolü tedavisi, diğer cilt bakımı yöntemlerinin aksine cildi içeriden besleyen cilt sorunlarını maskelemeyen ve hücreleri besleyen bir tedavi yöntemidir. Özellikle kırışıklık, leke ve akne tedavisinde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Ozon Protokolü tedavisi cildin bariyer, bağışıklık, su tutma, onarıcı ve ayırıcı işlevlerini eski haline getirmenin yanı sıra yapısını iyileştirmeye izin veren gençleşme için devrim niteliğinde bir çaredir. Yaşlanma nedeniyle oluşan kırışıklıkların giderilmesinde etkilidir. Ciltte bulunan aknelerin kalıcı olarak iyileştirilmesini sağlar, lekeleri giderir ve renk farklılıklarını eşitler” dedi.