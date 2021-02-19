Sezaryen Dikiş İzi Nasıl Geçer? Sezaryen Doğum Yarası Nasıl İyileşir?

Kişiler bası sağlık sorunları ve tıbbi durumlar nedeniyle sezaryen doğum yapmak zorunda kalabilirler. Sezaryen doğumda kadınların en büyük endişesi ameliyat izidir. Ameliyat yara izinin daha hızlı bir şekilde iyileşmesi ise mümkündür.



Sezaryen Dikiş İzi Nasıl Geçer?



Sezaryen ameliyatından sonra dikiş izinin daha hızlı iyileşebilmesi için hamilelik döneminde hazırlıklara başlanabilir. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken en önemli nokta sağlıklı beslenmektir. Bu dönemde bol protein tüketmek yara izinin hızla iyileşmesi için çok önemlidir. Ayrıca vücudu nemlendirmek için günde en az 2,5 litre su tüketmek de büyük önem taşımaktadır.



Yara izinin hızlı iyileşmesini sağlayacak diğer bir etken ise cildin kolajen ve elastin adı verilen iki protein üretiminin arttırılmasıdır. Hamileyken cildin kolajen ve elastan üretiminin arttırılması yara izinin daha hızlı iyileşmesini sağlayacaktır. Bunun için bol miktarda C vitamini tüketmek gerekir. Ayrıca protein açısından zengin gıdaları tüketmek de çok önemlidir.



Sezaryen Doğum Yarası Nasıl İyileşir?



Sezaryen ameliyatı sonrasında oluşan ameliyat yarası izinin daha hızlı iyileşmesini sağlamak mümkündür. Son yıllarda en sık sorulan sorulardan olan bu yara izi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır.



Ameliyat sonrasında bölgenin düzenli bakımı enfeksiyon oluşmaması için çok önemlidir. Fakat bu bölgeye yapılan yanlış bakım enfeksiyon oluşumuna sebep olabileceği gibi yara izinin de geç iyileşmesine sebep olacaktır. Bu nedenle doğum yaptıktan sonra doktorun önerilerine mutlaka uyulmalı ve hekimlere danışılmadan krem, losyon gibi ürünler kullanılmamalıdır.



Ameliyat sonrasında yara yerinin ne zaman yıkanacağı ise doktordan mutlaka öğrenilmelidir. Doktor pansuman yapılması gerektiğini söyledi ise pansumanlar kesinlikle geciktirilmemelidir. Ayrıca bu dönemde bayanların parfüm, duş jeli gibi ürünlerden uzak durması da gerekmektedir.



Yara izinin iyileşme süresinde giyilen kıyafetlere de dikkat edilmesi gerekir. Hafif ve pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Aksine sert ve yapay kumaşlı giysiler cildin hava almasını engellediği için yara izine zarar verebilir. Bunun dışında bu kıyafetler yaraya sürterek bölgenin tahriş olmasına, bu da iz oluşma ihtimalinin artmasına sebep olabilmektedir.