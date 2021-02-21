Sigarayı Bırakmanın Faydaları Nelerdir? İşte Sigara İçmenin Tüm Zararları...

Sigara vücutta geniş çaplı tahribata uğratarak birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Sigarayı bırakmak için birçok yöntem mevcuttur. Özellikle sigarayı bırakmak isteyen bir kişi hastanelerde sigarayı bırakmak için açılmış olan özel polikliniklere başvurabilirler. Sigara bağımlılık yarattığından dolayı bırakması da aynı doğrultuda zorlaşmaktadır. Bundan dolayı sigarayı bırakmak için uzman doktorlardan destek alabilirsiniz.

Sigarayı Bırakmanın Faydaları Nelerdir?

1) Kalp Hastalıkları Riski Azalır

Yapılan araştırmalar sonucunda sigara içmek kalp hastalıklarını tetikler. Kalp damar yollarını tıkar ve kalp krizi gibi hastalıklara sebep olur. Yine yapılan araştırma ile birlikte sigarayı bırakmak önemli ölçüde kalp hastalıkları riskini azaltmaktadır. Kalp krizi riski önemli ölçüde düşer ve kalp daha iyi çalışmaya başlar.

2) Kanser Hastalığı Riski Azalmaktadır

Kanser hastalığının birincil nedenleri arasında sigara gösterilmektedir. Özellikle gün içerisinde yoğun miktarda sigara içmek akciğer kanseri başta olmak üzere başka pek çok kanser hastalığına sebep olmaktadır. Sigarayı bırakmanız durumunda bronşlar açılır ve daha iyi nefes alıp verirsiniz. Bu şekilde vücut daha iyi nefes alıp vermeye başlar ve kanser hastalığı riski de azalmaktadır.

3) Dolaşım Sistemi Düzelir

Dolaşım sistemi vücutta hayati öneme sahip olan bir sistemdir. Sigarayı bırakmanız durumunda dolaşım sisteminiz de eski haline dönmeye başlar. Bu zamanla gerçekleşen bir durum olarak bilinir. Dolaşım sisteminiz önemli ölçüde düzelir ve kendinizi daha iyi hissetmeye başlarsınız.

4) Kan Basıncı Normale Döner

Kan basıncı sigara içmeye bağlı olarak artmaktadır. Bundan dolayı tansiyon hastalıkları gibi hastalıklar kişide gözlemlenebilir. Kan basıncını dengelemek açısından sigarayı bırakmanız son derecede önemlidir. Sigarayı bıraktığınız andan itibaren kan basıncı seviyesi de eski haline döner ve dengelenmektedir.

İşte Sigara İçmenin Tüm Zararları

Sigara içmek pek çok açıdan vücut sağlığını etkilemektedir. Sigara içtiğinizde oluşan zararlar aşağıdaki gibidir,

- Kalp hastalıkları riski artar

- Akciğer kanseri gibi kanser hastalıklarına yakalanma riski artmaktadır.

- Karaciğer yağlanması ve diğer karaciğer hastalıklarına yakalanırsınız.

- Vücuttaki kan basıncı arttığından dolayı tansiyon hastalıkları da görülür.