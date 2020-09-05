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05.09.2020 - 06:02 |

Sıla İsminin Anlamı Nedir? Sıla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sıla ismi erkek ve kız çocuklar için ortak şekilde kullanılan özel adlar arasında yer almaktadır. Fakat özellikle kız çocukları adına daha çok değerlendirilen bir isimdir. Pekiyi Sıla isminin anlamı nedir? Sıla ne demek, ne anlama gelir? İşte bu isim hakkında bilmeniz gerekenler.

Sıla İsminin Anlamı Nedir? Sıla Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
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Sıla kökeni Arapçadan gelen ve Türkçede yerleşik olarak bulunan en güzel isimlerden biridir. Özellikle çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış ve Türkiye'de yaygın olarak kullanılan kız isimlerinden biridir.

Sıla Ne Demek?

Türkçede çok sevilen ve kız çocukları için kullanılan en güzel isimlerden biri olarak Sıla, anlamı açısından da dikkat çekici bir isimdir. Bu güzel ismin Türkçe karşılığına bakıldığı zaman, ‘Doğup büyüdüğü yere gidip ayrı kaldığı yakın insanlara kavuşma’ anlamına gelmektedir.

Özellikle Türkçede sözlük anlamı olan, ‘sıla hasreti’ kelime grubu üzerinden yaygın kullanılan bir sözcüktür. Yani hem kelime anlamı olarak hem de isim anlamı üzerinden ortak şekilde çok fazla değerlendirilir. Ayrıca medya dünyasında da çok fazla ünlü ismin adının Sıla olduğunu söylemek mümkündür.

Minik yavrunuz için ona verebileceğiniz en güzel isimlerden biri olarak Sıla öne çıkıyor. Her ne kadar daha çok kız çocukları için kullanılsa bile, Sıla ismi unisex bir addır. Yani hem erkek çocukları için hem de kız çocukları için kullanılabilir.

Sıla İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Sıla ismi Kur'an'da geçmeyen bir addır. Arapçadan Türkçeye yerleşmiş olan bu güzel isim özellikle günümüzde kız çocuklar için kullanılır. Bir nevi yakınlara duyulan Hasret anlamı üzerinden ele alınan bu güzel ismi, çocuğunuz için değerlendirebilirsiniz. Ayrıca okunuşu ve telaffuzu üzerinden de oldukça hoş bir isim olarak öne çıkıyor. İnternetten anlamı açısından son dönemlerde ebeveynlerin çok fazla araştırdığı bir isim olarak da söylenebilir.

 

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