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20.10.2020 - 15:59 |

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Silah Ruhsatı Ücreti Ne Kadar?

Silah ruhsatı nasıl alınır? Silah ruhsatı için gerekli evraklar nelerdir? 2020 silah ruhsatı ücreti ne kadar? Silah ruhsatını almak için kaç yaşını doldurmuş olmak gerekir? Silah ruhsatına ait hangi çeşitler bulunmaktadır ve bu ruhsat çeşitlerinin genel süreleri ne kadardır? Silah ruhsatı kimlere verilir ve karşılığında hangi belgeler istenir? Daha birçok soruyu yanıtlayan bilgileri derledik.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Silah Ruhsatı Ücreti Ne Kadar?
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Silah ruhsatı genellikle kişi veya kişilerin bulundukları il sınırları içerisinde valiliklerce yürütülmektedir. Bunun haricinde ruhsat alımına başvuracak bireyler, 21 yaşını geçmiş kişiler olmak zorundadır.

Silah Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah ruhsatı almak isten kişi veya bireyler, günümüzde artan sıkı önlemler dahilinde belirli süreçler ve gerekli belgeler altında silah sahibi olabilmektedir. Silah ruhsatları, kanun ve yönetmeliklerde yapılan son değişiklerle beraber, yivsiz veya yivli av tüfekleri ya da tabancalar üzerinde oluşacak olan bütün düzenlemeleri, jandarma genel komutanlığı himayesine almıştır. Bunun haricinde silah ruhsatları üzerinde boyut veya kullanım yönünden çeşitlenmeye gidilmiştir.

Bunlardan ilki, 5 yıl geçerliliği olan bulundurma ruhsatıdır. Bunun yanı sıra 5 yıl kullanım süresi bulunan, taşıma ve yivli av tüfeği ruhsatları da geçerlilik süreleri kısa olan silah türlerindendir. Son olarak kamu görevlisi olarak emekli olmuş bir bireyin silah ruhsatı süresinde ise belirlenmiş bir kısıtlanma bulunmamaktadır.

Silah Ruhsatı İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Silah ruhsatına sahip olan kişiler genellikle, belirli meslek gruplarına mensup ya da bazı özel durumlara ilişkin olan kişiler olarak bilinmektedir. Kamu alanında emekli olmuş bir bireye, kolluk kuvvetlerine, koruma bakım ya da onarım işinde özel veya kamu kurumlarında çalışma gösteren birine ve buna benzer meslek mensuplarında, silah ruhsatı barındırma izni verilebilmektedir. Bunun haricinde kişi veya kişiler öncelikli olarak, 21 yaşını doldurmuş olmak zorundadır.

Yaş aralığını geçen ve silah ruhsatına uygun görünen bir aday, ilk olarak ikamet ettiği yerde bulunan il valiliğine müracaat etmelidir. Kişinin geçmişteki sicil kaydının temiz olmasına karşın, işlemler gerçekleştirilir. Daha sonra kişi sağlık raporunu, vesikalık fotoğrafını, herhangi bir yere vergi borcunun bulunmadığına dair kanıtını, ruhsat için ödediği harç makbuzunu ve gerekli görülen diğer belgeleri, silah ruhsatı alımında göstermek durumundadır.

2020 Silah Ruhsatı Ücreti Ne Kadar?

Silah ruhsatı almak için 21 yaşını doldurmuş ve EGM tarafından incelemeden geçmiş olmak gerekmektedir. Daha sonra ruhsat için şekil şartı bakımından istek formu doldurulmalıdır. Bunun yanı sıra kişiye ait nüfus cüzdanı aslınında bulunması şartı bulunmaktadır.

Kişi daha sonra herhangi bir sağlık sorununun olmadığına dair raporu, vesikalık fotoğrafı, harç ve vergi ödemelerine dair makbuzları ikamet ettiğini ildeki valiliğe iletmelidir. Tüm işlemelerin ardından kişi almak istediği ruhsat türü ve süresi bakımından bir ücrete tabi tutulur. Silah ruhsatları hemen hemen beş yıllık bir süreyle bulundurulmakla beraber, ruhsat türü bakımından da 2.000 ile 7.000 arasında bir ücret ödeneğine tabidir.

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