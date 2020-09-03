Şilan İsminin Anlamı Nedir? Şilan Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Sık olarak kullanılmakta olan Şilan isminin anlamı bilindiği gibi önemlidir. Şilan birden fazladır. Bunlardan bazıları: ziyafet, yemek, yaban gülü şeklindedir.



Şilan Ne Demek?



Çok tercih edilen Şilan isminin anlamı, beş adet farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bunlar şu şekildedir. Demir, Türk- Moğol İmparatoru, yaban gülü ya da dağ gülü yani kuşburnu, hünnap, ziyafet ve yemek bu ismin anlamları arasında yer almaktadır. Şilan ismi Kürtçe bir kökene sahip olduğu nedeni ile bu yörelerde insanlar açısından da çok sık tercih edilmektedir. Oldukça güzel anlamları bulunan bu isim günümüzde popüler olup hemen hemen çoğu kız çocuğuna aileleri tarafından koyulmaktadır. Şilan ismine sahip olan kız çocukları neşe ve eğlence dolu insanlar olmaktadır. Ayrıca şilan ismine sahip olan kişiler genel olarak başarılı bir hayat sürerler.



Şilan İsmi Kur'an-ı Kerim'de Geçiyor mu?



Şilan ismi günümüzde yapılan araştırmalar sonucunda alınan sonuçlara bakıldığında Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Bu ismin anlamı nedeni ile bu ismi koymakta hiç bir problem olmamaktadır. Bu isim Kürtçe kökene sahip olan bir isimdir. Şilan ismi kullanma konusunda ayrıca ülkemizde din ya da kültür açısından da hiçbir problem bulunmamak olduğu için bu isim kız çocuklarına koymakta caizdir.