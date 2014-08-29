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29.08.2014 - 10:55 |

Silikon emzirmeye engel mi?

Silikon ameliyatları en çok merak edilen ve en korkulan ameliyatların başında geliyor.

Silikon emzirmeye engel mi?
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Kulaktan dolma bilgiler ve daha önce yaşanmış kötü tecrübeler nedeniyle kadınlar meme protezi yaptırmaktan çekiniyor. En çok merak edilen konu ise meme protezi varsa emzirme ile ilgili sorun yaşanıp yaşanmayacağı. Büyütme amaçlı olarak yapılan protezler, yerleştirilirken giriş yeri uygun seçilirse emzirmeyi etkilemeyeceğine dikkat çeken Estetik, Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdem Aksoy, silikonun yerleştirilmesinin emzirme üzerindeki önemini anlattı.

Silikon emzirmeye engel mi?

Teknik ve tıbbi olarak silikon meme protezleri eğer ek bir dikleştirme ya da küçültme prosedürü olmadan sadece meme büyütme amaçlı olarak konulduysa ve yerleştirilirken seçilen giriş yeri uygun seçilirse emzirmeyi etkilemez. Protezler, meme dokusuna dokunulmadan meme dokusu altına ya da daha da derine, göğüs kası (pektoral kas) altına konulur. Dolayısıyla cerrahi olarak meme dokusuna yönelik bir işlem olmadığı için hamilelik sonunda emzirmeyi etkileyecek bir durum söz konusu değildir.

Emzirme göğüs şeklini bozar mı? Göğsün sarkmasına neden olur mu?

Çocuk sahibi olunması ile şekil bozukluğu ve sarkmanın oluştuğu bir gerçek. Ancak emzirme bu konuda etkili değil. Her hamilelik döneminde fizyolojik değişikliklere bağlı olarak meme dokusunda kısa sürede artma, doğumdan sonra azalma olur ve bu negatif değişikliklere zemin hazırlar. Elimizdeki veriler, doğum sonrası emzirmenin bu sürece negatif ya da pozitif bir etkisi olmadığını gösteriyor. Emzirmeyen annelerde de bu negatif değişiklikler aynı şekilde gerçekleşiyor. Emzirmenin de bunları azaltma ya da arttırma gibi bir etkisi yok.

Sonuç olarak meme protezi konulmuş olmasının teknik veya tıbbi olarak emzirmeye bir etkisi yoktur. Emzirmek de her bebeğin en az ilk 6 ay tek başına, ortalama 2 yaşına kadar da ek gıdalarla birlikte beslenmesinin temelini oluşturan ve meme dokusundaki kozmetik değişikliklere pozitif ya da negatif etkisi olmayan önemli bir ihtiyacıdır.

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