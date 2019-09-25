Okula Dönüş Başlar!

Okula başlamak işe geri dönmek gibi

Yetişkinler, tatil dönüşü işe başladıkları ilk gün uyum konusunda nasıl zorlanıyorsa, çocukların da okula başlarken bu tarz sorunlar yaşaması normal. Bunun psikolojideki karşılığı, ‘Tatil Sonrası Sendromu’. Tatil biter bitmez çocukların eve kapanarak ders çalışmalarını istemek, doğru değil. Bunun yerine yavaş yavaş çalışma temposunu artırmalarını beklemek daha uygun. Bu ve benzeri durumlar, tatilin getirdiği rahatlığın hemen ardından ebeveynle çatışmaya sebep olabilir.

Çocuklar, farklı ve yeni çevrelere uyum sağlamalarını gerektiren birçok geçiş yaşıyor. Yeni bir eğitimsel ortama geçiş, çocukların başa çıkması gereken birçok beklentiyi de beraberinde getiriyor. Akademik beklentilerin yanı sıra okul ve öğretmenlerin isteklerinin farkına varmaları ve akranları tarafından kabul görmeleri bekleniyor. Bu nedenle çocuklar farklı bir eğitim kademesine başladıklarında genellikle kaygıya kapılıyor. Çocukların bu kaygıları onların gelişimleri ve akademik başarıları üzerinde olumsuz etkiler yaratabiliyor. Bu da potansiyellerini gerçekleştirmelerini engelleyebiliyor. Çocuklar okula gitmek istemiyor ya da gittiğinde karın ağrısı gibi hastalık belirtilerini bahane ederek, evde kalmaya çalışabiliyor.

Çocukların kendilerini okula hazırlamaları yeterli değil. Çünkü okula uyum; ‘hazır çocuk’, ‘hazır aile’ ve ‘hazır okul’ olmak üzere üç boyutlu. Bunların birlikte hareket etmesi gerekiyor. Öğrencinin okula hazır olması her şeyden önce, kendini ailede güvende hissetmesi ve özerklik duygusunun gelişmiş olmasına bağlı. Kendini güvende hisseden çocuk dış dünyaya açılabiliyor ve farklı ortamlara girmekte bir sorun yaşamıyor. Ailelerin yakınlığı çocukların kendilerini güvende hissetmeleri ve farklı ortamlara girmek için özgüven sahibi olmalarına yardımcı oluyor.

Okul başladıktan sonra 'Okulu sevmiyorum', 'Okula gitmekten hoşlanmıyorum' gibi sözler duyarsanız, nazik ama net bir ifadeyle bunun gerektiğini nedenleriyle birlikte anlatmak gerekiyor.

- Okula yeni başlayanlar için ortak kullanım alanlarında kontrol ve gözetiminiz altında bir çalışma köşesi oluşturulabilir.

- Ders temposunu zamanla ve kademeli olarak yükselterek, çalışma veriminin artması sağlanabilir.

Aileler neye önem verirse, çocuk da ona değer verir. Anne-babanın okulla ilgili değerlendirmeleri olumlu oldukça, o da bunu benimseyecek.

Bu süreci güzel ve kolay atlatmak için ailelerin destek olması şart.