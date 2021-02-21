Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...

Sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ortaya çıkan hastalıklar teşhis edilerek, hemen tedaviye başlanılmalıdır.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

Sindirim sistemi hastalıkları ile bağlantılı bir belirti yaşandığında, hastanelerde gastroenteroloji uzmanlarına başvurmak gerekir. Ortaya çıkabilecek şikâyetler ise kişinin günlük yaşamını etkileyecektir. Bulantı, istifrağ etme, sancı, büyük abdest sırasında ağrı yaşama gibi pek çok sorun yaşanabilir. Yaygın olarak görülen sindirim sistemi hastalıklarından bazıları şunlar olabilir;

Reflü: Mide asidinin, yemek borusuna geri kaçması sonucu yaşanan sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Gün içerisinde ve uykuda yaşanması rahatsız edebilmektedir. Ana nedeni ise yemek borusu ve midenin buluştuğu yerdeki kapakçık sisteminde gevşeme olmasıdır. Mide sıvısında yüksek oranda asit vardır ve bu asit yemek borusunda hasara yol açabilir. Kişiler ağızda kötü bir tat, göğüs kısmında yanma ve yutkunma sorunu yaşarlar. Tedavisi için yeme alışkanlığı değiştirilmeli, ilaç kullanılmalı ve akşamları yüksek yastık ile yatılmalıdır.

Kabızlık ve ishal: Kabızlık kişinin günlük yaşamından rahatsızlık veren bir durumdur. Dışkılama düzeni bozularak, günlerce büyük abdestini yapamama durumudur. Bu durumda kişi, ağrı ve şişkinlik yaşayacaktır. Yaşanan bu şişkinlik ise kalbe basınç yapabilir. Kabızlığın oluşmasında birkaç faktör söz konusudur. Yeterince su içmemek, hareketsizlik, kilo problemi, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmemek kabızlığa yol açar. İshal de sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle yaşanabilir.

Mide iltihabı: Halk arasında gastrit olarak bilinen bu hastalık, bir bakteriden kaynaklanmaktadır. Bu bakteri tüketilen gıdalar ile alınır ve mideye yerleşir. Bir süre sonrada gastrite dönüşür. Bu durum tedavi edilmezse, sindirim sistemi kanserine kadar ilerleyebilir.

Sindirim Sistemi Hastalıklarından Korunma Yolları Nelerdir?

Dengeli ve sağlıklı gıdalar tüketmek

Lif bakımında zengin gıdalar ile beslenmek

Yeterli derecede su içmek

Asitli içecekleri çok fazla tüketmemek

Yavaş ve çiğneyerek yeme yemek

Aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar tüketmemek

Sigara ve alkol tüketimini azaltmak

Diş bakımına önem vermek





Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri

Sindirim sistemi rahatsızlıklarında pek çok belirti ortaya çıkmaktadır. Mide bulantısı, şişkinlik, kusma, büyük abdestte renk değişikliği belirtilerden bazılarıdır. Bunun dışında ishal, kabızlık gibi belirtilerde görülür. Bu belirtilerden bir veya birkaçı yaşanıyorsa bir doktora başvurulmalıdır. Erken teşhis ile tedaviye başlanırsa, hastalıkların ilerlemesi durdurulabilir.