Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...
21.02.2021 - 17:35 |

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...

Sindirim ağızda gıdaların çiğnenmesi ile başlar. Tükürükle ıslanan besinler, yemek borusu yoluyla mideye ulaşır. Buradan besinler ince bağırsağa ve oradan kalın bağırsağa geçer. En son atık olarak vücuttan atılır. Bu sistem içerisinde bir noktada sorun oluşması ise sindirim sistemi hastalığı olarak ortaya çıkar. Bu sistem sırasında karbonhidratların, yağların ve proteinlerin her biri ayrı bir bölümde sindirilir. İşte, tüm detaylar.

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...
ABONE OL

 Sindirim sisteminin herhangi bir bölümünde ortaya çıkan hastalıklar teşhis edilerek, hemen tedaviye başlanılmalıdır.

 Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir?

 Sindirim sistemi hastalıkları ile bağlantılı bir belirti yaşandığında, hastanelerde gastroenteroloji uzmanlarına başvurmak gerekir. Ortaya çıkabilecek şikâyetler ise kişinin günlük yaşamını etkileyecektir. Bulantı, istifrağ etme, sancı, büyük abdest sırasında ağrı yaşama gibi pek çok sorun yaşanabilir. Yaygın olarak görülen sindirim sistemi hastalıklarından bazıları şunlar olabilir;

 Reflü: Mide asidinin, yemek borusuna geri kaçması sonucu yaşanan sindirim sistemi rahatsızlığıdır. Gün içerisinde ve uykuda yaşanması rahatsız edebilmektedir. Ana nedeni ise yemek borusu ve midenin buluştuğu yerdeki kapakçık sisteminde gevşeme olmasıdır. Mide sıvısında yüksek oranda asit vardır ve bu asit yemek borusunda hasara yol açabilir. Kişiler ağızda kötü bir tat, göğüs kısmında yanma ve yutkunma sorunu yaşarlar. Tedavisi için yeme alışkanlığı değiştirilmeli, ilaç kullanılmalı ve akşamları yüksek yastık ile yatılmalıdır.

 Kabızlık ve ishal: Kabızlık kişinin günlük yaşamından rahatsızlık veren bir durumdur. Dışkılama düzeni bozularak, günlerce büyük abdestini yapamama durumudur. Bu durumda kişi, ağrı ve şişkinlik yaşayacaktır. Yaşanan bu şişkinlik ise kalbe basınç yapabilir. Kabızlığın oluşmasında birkaç faktör söz konusudur. Yeterince su içmemek, hareketsizlik, kilo problemi, meyve ve sebze ağırlıklı beslenmemek kabızlığa yol açar. İshal de sindirim sistemi rahatsızlığı nedeniyle yaşanabilir.

 Mide iltihabı: Halk arasında gastrit olarak bilinen bu hastalık, bir bakteriden kaynaklanmaktadır. Bu bakteri tüketilen gıdalar ile alınır ve mideye yerleşir. Bir süre sonrada gastrite dönüşür. Bu durum tedavi edilmezse, sindirim sistemi kanserine kadar ilerleyebilir.

 

 Sindirim Sistemi Hastalıklarından Korunma Yolları Nelerdir?

Dengeli ve sağlıklı gıdalar tüketmek

Lif bakımında zengin gıdalar ile beslenmek

Yeterli derecede su içmek

Asitli içecekleri çok fazla tüketmemek

Yavaş ve çiğneyerek yeme yemek

Aşırı yağlı ve baharatlı gıdalar tüketmemek

Sigara ve alkol tüketimini azaltmak

Diş bakımına önem vermek

Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri

 Sindirim sistemi rahatsızlıklarında pek çok belirti ortaya çıkmaktadır. Mide bulantısı, şişkinlik, kusma, büyük abdestte renk değişikliği belirtilerden bazılarıdır. Bunun dışında ishal, kabızlık gibi belirtilerde görülür. Bu belirtilerden bir veya birkaçı yaşanıyorsa bir doktora başvurulmalıdır. Erken teşhis ile tedaviye başlanırsa, hastalıkların ilerlemesi durdurulabilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün konuşmalar ve yeni haberler dikkat çekebilir. Yeni şeyler öğrenmek ve kendinizi geliştirmek açısından şanslısınız Zihinsel açıdan canlı olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Elinizdekileri ve paranızı daha iyi değerlendirebilecek olanaklar aramalısınız. Maddi konular üzerinde daha çok düşünebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken kişisel konularda yapabileceğiniz çok şey var. Ayrıca ailevi konularla, annenizle de daha çok zaman geçirebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve bilgisiz hareket etmemek gerekiyor. Sizi bağlayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sezgileriniz sizi yanıltabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeni hedefler ve hevesler gündeme gelebilir. Sosyal medyalarda daha aktif ve girişimci olmanız da mümkün.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün oldukça meşgul ve sorumlu olabilirsiniz. Hafta sonu olmasına karşın, tamamlamanız gereken işler ve sorumluluklar çok olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Kendinizi daha iyi hissedebilecek, yeni şeyler öğrenebilecek bir gündesiniz. Başkalarından daha çok şey öğrenebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün uğraşmanız ve zihinsel açıdan meşgul olmanız gereken durumlar olabilir. Düşüncelerinizde daha iyimser olmaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Eşinizle ya da sevgilinizle daha çok ilgilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bazı eleştirilere de açık olmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugünü boş geçirmek yerine, daha verimli olabileceğiniz bir işe ayırabilirsiniz. Düşüncelerinizde de aktifsiniz. Eleştirilere açık olun.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle bir arada olmak ve yaratıcı konularla uğraşmak için oldukça uygun. Yaratıcı bir konuya da zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Evle ilgilenmek ve evde meşgul olmak açısından hareketli bir gün olabilir. Düşüncelerinizi netleştirmeye çalışın. Çift durumlar yorabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Özlem Özdemir Taş
Özlem Özdemir TaşEv Bitkileri Neden Hastalanır?
Diyetisyen Gamze Altınay
Diyetisyen Gamze AltınayVücut çatlakları hakkında bilmeniz gereken her şey
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen Tek
İlişki Yaşam ve Yönetici Koçu Ayşen TekOnaylanmanın ve kabul görmenin ayrıcalık yaratan gücü
Senem Aydın
Senem AydınSelin Yağcıoğlu: 'İşin püf noktası samimiyet'
Asuman Korugan
Asuman KoruganÇok biliyoruz
Op. Dr. Atilla Şengör
Op. Dr. Atilla Şengör"Burnumda eğrilik varmış, ameliyat olmam gerekir mi?"
Prof. Dr. Selçuk İnanlı
Prof. Dr. Selçuk İnanlıRevizyon burun estetiği
Serap Öztürk Niya
Serap Öztürk NiyaSaç sağlığında yeni terapi
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluHangi yöne ilerliyoruz?
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer PazvantoğluHollywood’un yıldızı Türk: Mustafa Yazıcıoğlu
En Çok İzlenen Videolar
Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Doğum Sancısı Nasıl Olur? Doğum Sancısı Vücudun Neresinde Olur?

Doğum Sancısı Nasıl Olur? Doğum Sancısı Vücudun Neresinde Olur?

Akciğerde Leke Nedir? Akciğer Lekesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Akciğerde Leke Nedir? Akciğer Lekesi Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir? Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Bulaşıcı Hastalıklar Nelerdir? Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları Nelerdir?

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...

Sindirim Sistemi Hastalıkları Nelerdir? Sindirim Sistemi Hastalıklarının Tüm Belirtileri...

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet