Sineklik Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Pencere İçin Sineklik Nasıl Yapılır?

Sineklik yapmak oldukça basit bir işlemdir.



Sineklik Yapımı Malzemeleri

● Evde sineklik yapımı için ince tüle ihtiyaç duyacaksınız camınızın ölçülerinden sağdan soldan aşağıdan ve yukarıdan 5’er santim fazla tül almalısınız.

● Sinekliğinizi yapıştırabilmeniz için 12 adet mıknatıs dilerseniz bu sayıyı kendinizi göre değiştirebilirsiniz. Mıknatısların yarısı cam çerçevesine yapıştırılacağı için arka tarafının yapışkanlı olmasını tercih etmelisiniz.

● Mıknatıs yerine raptiye, çift taraflı veya cırt bant tercih edebilirsiniz.

● Tülünüze mıknatısları sabitleyebilmek için iğne ve tülünüzle aynı renk iplik.



Sineklik Nasıl Yapılır?

● Öncelikle tülünüzü camınızın dış çerçevesi boyutunda kesmelisiniz.

● Daha sonrasında pencerenize göre tülünüzü kenarlarını her köşesine mıknatıs koyarak katlamalısınız.

● Mıknatıslar her köşede ve sağ ve sol ortada olacak şekilde yerleştirilmelidir.

● Mıknatısların üzerine tül katlanarak iç taraftan ve aşağı yukarıdan mıknatıs kaymaması için dikilir.

● Mıknatıs değil diğer malzemelerden kullanacaksanız tülün etrafındaki tülleri düzgün bir şekilde içeri katlayarak her tarafında şerit halinde dikmelisiniz.

● Tülün çevresi düzgünce dikildikten sonra hazırlanmış olur.

● Daha sonrasında arka tarafı yapışkanlı olan mıknatısları camınızın çerçevesine tülde ki mıknatıslarla eşit gelecek şekilde yapıştırmalısınız.

● Mıknatıslarınızı çerçeveye düzgünce yapıştırdıktan sonra tülünüzü gergin bir şekilde olacak şekilde takmalısınız.

● Mıknatıs kullanmayacaksanız kullanacağını malzemeyi çerçeve etrafına düz bir şekilde çekmelisiniz böylelikle dışarıdan hoş bir görüntü sağlayacaksınız



Farklı Sineklik Yapma Seçenekleri

● Sinekliğinizi mıknatıs yardımı ile takmak istemiyorsanız bunun için farklı yöntemler kullanabilirsiniz.

● Tülünüzün her tarafını diktikten ve pencere çerçevesine göre ayarladıktan sonra raptiyeler yardımı ile pencerenize sabitleyebilirsiniz

● Çerçevenize bir zarar vermek istemiyorsanız çift taraflı bantlar ile tülünüzü çerçeveye yapıştırabilirsiniz.

● Dilerseniz pencerenizle tül için cırt bant kullanarak kolay bir kullanım sağlayabilirsiniz.

● Sineklik çerçevelerini ve ekipmanlarını kendiniz alarak tülü yerleştirerek de hazır sineklikler gibi bir sineklik yapmanız mümkündür.