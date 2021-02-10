Sineklik Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Pencere İçin Sineklik Nasıl Yapılır?
Yaz aylarında evleriniz hava alması için mecburen camlarınızı açık bırakırsınız. Sivrisinekler veya yaz aylarında ortaya çıkan kanatlı böcekler perdeleriniz olsalar bile bir boşluk bularak evinize sızar ve gün boyu sizi rahatsız eder. Bu tür sorunlardan kurtulmanın tek yolu camınıza sineklik takmaktır. Evinizde basit bir şekilde sineklik yapmanın detaylarını sizler için bir araya getirdik.
Sineklik yapmak oldukça basit bir işlemdir.
Sineklik Yapımı Malzemeleri
● Evde sineklik yapımı için ince tüle ihtiyaç duyacaksınız camınızın ölçülerinden sağdan soldan aşağıdan ve yukarıdan 5’er santim fazla tül almalısınız.
● Sinekliğinizi yapıştırabilmeniz için 12 adet mıknatıs dilerseniz bu sayıyı kendinizi göre değiştirebilirsiniz. Mıknatısların yarısı cam çerçevesine yapıştırılacağı için arka tarafının yapışkanlı olmasını tercih etmelisiniz.
● Mıknatıs yerine raptiye, çift taraflı veya cırt bant tercih edebilirsiniz.
● Tülünüze mıknatısları sabitleyebilmek için iğne ve tülünüzle aynı renk iplik.
Sineklik Nasıl Yapılır?
● Öncelikle tülünüzü camınızın dış çerçevesi boyutunda kesmelisiniz.
● Daha sonrasında pencerenize göre tülünüzü kenarlarını her köşesine mıknatıs koyarak katlamalısınız.
● Mıknatıslar her köşede ve sağ ve sol ortada olacak şekilde yerleştirilmelidir.
● Mıknatısların üzerine tül katlanarak iç taraftan ve aşağı yukarıdan mıknatıs kaymaması için dikilir.
● Mıknatıs değil diğer malzemelerden kullanacaksanız tülün etrafındaki tülleri düzgün bir şekilde içeri katlayarak her tarafında şerit halinde dikmelisiniz.
● Tülün çevresi düzgünce dikildikten sonra hazırlanmış olur.
● Daha sonrasında arka tarafı yapışkanlı olan mıknatısları camınızın çerçevesine tülde ki mıknatıslarla eşit gelecek şekilde yapıştırmalısınız.
● Mıknatıslarınızı çerçeveye düzgünce yapıştırdıktan sonra tülünüzü gergin bir şekilde olacak şekilde takmalısınız.
● Mıknatıs kullanmayacaksanız kullanacağını malzemeyi çerçeve etrafına düz bir şekilde çekmelisiniz böylelikle dışarıdan hoş bir görüntü sağlayacaksınız
Farklı Sineklik Yapma Seçenekleri
● Sinekliğinizi mıknatıs yardımı ile takmak istemiyorsanız bunun için farklı yöntemler kullanabilirsiniz.
● Tülünüzün her tarafını diktikten ve pencere çerçevesine göre ayarladıktan sonra raptiyeler yardımı ile pencerenize sabitleyebilirsiniz
● Çerçevenize bir zarar vermek istemiyorsanız çift taraflı bantlar ile tülünüzü çerçeveye yapıştırabilirsiniz.
● Dilerseniz pencerenizle tül için cırt bant kullanarak kolay bir kullanım sağlayabilirsiniz.
● Sineklik çerçevelerini ve ekipmanlarını kendiniz alarak tülü yerleştirerek de hazır sineklikler gibi bir sineklik yapmanız mümkündür.