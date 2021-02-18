Sinüs Taşikardisi Nedir? Sinüs Taşikardi Nasıl Anlaşılır, Belirtileri Nelerdir?

Kalp çarpıntısı pek çok insanın korktuğu ve yaş dinlemeden ortaya çıkabilecek sorunlardan biridir. Sinsi bir hastalık olması ile beraber ani bir şekilde de yaşanabilir. Mutlaka buna karşı önlemler alınmalı ve belirtiler önceden tespit edilerek uzman bir doktora başvurulmalıdır.



Sinüs Taşikardisi Nedir?



Dinlenme esnasında kalbin normalden hızlı şekilde atmasına sinüs taşikardisi denir. Özellikle dinlenme anında hızın dakikada 100'ün üzerine çıkması taşikardi olarak ifade edilir. Altında yatan sebepler ile beraber kalbin çarpma hızına bağlı olarak, çok ciddi problemler ile karşı karşıya bırakabilir. Özellikle herhangi bir belirti veya Komplikasyon göstermeden ortaya çıkabilir. Bununla beraber kalp krizi, inme, ani kalp durması ve hatta ölüm riskini de meydana getirebilmektedir.



Sinüs Taşikardi Nasıl Anlaşılır, Belirtileri Nelerdir?



Sinüs taşikardisi hakkında en merak edilen konulardan biri nasıl anlaşılabileceği ve belirtilerin neler olduğudur. Yaşanacak olası belirtiler ile beraber sinüs taşikardisi konusunda dikkat edilmesi gereken belli başlı bir takımın noktalar bulunuyor.



- Nefes darlığı

- Baş dönmesi

- Nabızda hızlanma durumu

- Kalp atışlarını aşırı oranda hissetme

- Göğüs bölgesinde rahatsızlık hissi

- Bayılma

- Göğüs bölgesinde ağrı



Bu ve benzeri belirtiler ile beraber sinüs taşikardisi uzun süreli bir dönemde ya da bir anda ortaya çıkabilir. Böylece kalp çarpıntısı ile beraber organ ve dokular oksijensiz kalabilir. Bu da altta yatan nedenler ile beraber çok önemli sorunlar eşliğinde karşı karşıya bırakabilmektedir.



Sinüs Taşikardisi Nedenleri Nelerdir?



Genel olarak kalbin pompalama hareketini kontrol eden elektriksel uyarım bölgesindeki bozulmalar nedeniyle sinüs taşikardisi meydana gelebiliyor. Tabii belli başlı hastalıklar ve koşullar kapsamına sinüs taşikardisi ortaya çıkabilmektedir.



- Bazı ilaçlara karşı tepki gösterme

- Kalbin üzerinde meydana gelen doğumsal anomaliler

- Aşırı alkol tüketimi

- Kalp kapakçık rahatsızlığı

- Kalp yetmezliği

- Kalp kası hastalığı

- Kalp tümörleri

- Kalpte yaşanan enfeksiyon problemleri

- Akciğer hastalıkları



Bu şekilde daha birçok farklı neden ile beraber sinüs taşikardisi ortaya çıkabilmektedir. Mutlaka bu hastalık konusunda belirtiler etkin şekilde takip edilmeli ve buna bağlı olarak uzman bir doktora başvurulmalıdır.