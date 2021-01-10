Sinüzit Belirtlileri Nelerdir? Sinüzitin Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Sinüzit hastalığı, yüz kemiklerinin içerisinde bulunan hava ile dolu olan boşlukların iltihaplı dokular ile dolmasıdır. Bu iltihaplı dokular zaman içerisinde kendisini belli eder ve değişik şekilde karşımıza çıkabilmektedir.



Sinüzit Nedir?



Sinüsler, kafatası içerisinde yüz kemiklerinin içinde bulunan boş dokulardır. Bu dokular sayesinde kişinin sesi ve yüz yapısı şekillenir. Ayrıca bu boşluklar burun içerisinde yer alan zararlı bakterilerin sindirim sistemi yoluyla yok edilmesi için vücudun önemli bir parçasıdır. Zaman içerisinde belirli nedenlerden dolayı bu boş dokular dolmaya başlar ve sinüsler görevini yerine getiremez hale gelir. Bu noktada sinüzit hastalığı ortaya çıkar. Sinüzit dört şekilde incelenir; Akut sinüzit, subakut, kronik ve tekrarlayan.



Sinüzit Belirtileri Nelerdir?



Sinüzit hastalığının belirtileri oldukça belirgin bir şekilde görülebilmektedir. Ancak genel hastalıklar çerçevesindeki pek çok hastalık ile aynı belirtilere sahip olduğu için yanlış yorumlanmaya oldukça açıktır. Sinüzit hastalığının belirtileri görüldüğü takdirde mutlaka kulak burun boğaz uzmanına görünmekte gerekmektedir. Sinüzitin başlıca belirtileri ise şunlardır;

- Belirli bir hastalık olmaksızın (soğuk algınlığı, alerji, grip veya diğer gribal rahatsızlıklar) 7 - 10 gün arasında süren burun akıntıları.

- Koku alma hissinde belirgin azalmalar.

- Kulaklarda dolgunluk hissi, ağrı ve uzun süren çınlamalar.

- Herhangi bir hastalığa bağlı olmayan ateşlenmeler.

- Fark edilir derecede ağız kokusu.

- Yüzlerde, özellikle de elmacık kemikleri ve burun çevresinde ağrılar.

- Genizde akıntılar.

- Yine herhangi bir hastalığa bağlı olmayan öksürükler.

- Göz çevresinde belirgin şişkinlikler.

- Diş ağrısı.



Sinüzit Neden Olur?



Sinüzitün belirli birçok nedeni vardır. Bu nedenler dış etkenlerden olduğu gibi bazı hastalıkların neticesinde de sinüzit hastalığına sebep olabilmektedir. Sinüzitin nedenleri ise şunlardır;

- Bahar alerjisi.

- Burun polipleri olarak bilinen ve sinüsleri dolduran oluşumlar.

- Sigara içmek.

- Üst solunum yolları enfeksiyonu.

- Geniz eti.

- Konka bülloza. Bu durum bir hastalık değildir. Normalde kemik duvarında tek bir duvar olması gerekirken konka denilen bölgede ikinci bir duvarın olması durumudur. Doğumsal bir sorundur.

- Özellikle ağır kimyasalların bulunduğu ortamlarda çalışmak.

- Hava kirliliği olan bölgelerde yaşayan insanlarda sıkça sinüzit görülmektedir.

- Tedavi edilmemiş veya yetersiz tedavi edilmiş sinüzit.

- Burun içindeki doğumsal ve kalıtsal özelliklerden gelen şekil bozuklukları.



Sinüzitin Tanı Ve Tedavisi Nasıl Yapılır?



Sinüzit, tanısı mümkün olan bir hastalıktır. Ancak en önemli olan nokta erken tanı ve tedaviye başlanmasıdır. Sinüzit tanısı şu şekillerde konulabilir;

- Bir buçuk vasıtası ile burundan alınan örnekle yapılan burun kültürü testi.

- Kafatası röntgeninin çekilerek sinüslerin kontrol edilmesi.

- Bilgisayarlı tomografi ile kafa yapısının fotoğraflanması.

- Damardan alınan kan testi.



Bu yöntemlerin yanı sıra mutlaka kulak burun boğaz doktorunun yapacağı muayene oldukça önemlidir. Tüm testlerin yapılması durumunda KBB uzmanının izleyeceği yola göre tedavi yöntemi belirlenebilmektedir.



Sinüzitin tedavisi günümüzde mümkündür. Testler tedavinin yolunu belirlemektedir. Çünkü sinüzit dışarıdan olduğu kadar doğumsal bozukluklar nedeni ile de gerçekleşebilen bir hastalıktır. Sinüzit hastalığının genel tedavisinde ilaçlar kullanılmaktadır. Burun tıkanıklığını gidermek için genel olarak sprey kullanılmaktadır.



Burun spreylerinin yanı sıra ağrıları gidermek için ağrı kesiciler kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra bakteriyel sinüzitün ortadan kaldırılması için antibiyotik tedavileri yapılmaktadır. Kronik ve tekrarlayan sinüzitleri için alerjik tanılar konulmaktadır. Bu tip sinüzitlerin tedavileri alerji tedavileri şeklinde yapılmaktadır. Kafa yapılarındaki bozukluklar nedeni ise cerrahi müdahaleler yapılarak sinüzit giderilebilmektedir. Ayrıca yine kronikleşen sinüzitlerde de cerrahi müdahale seçeneği kullanılabilmektedir.



Sinüzitten Korunmanın Yolu Nedir?



Sinüzit hemen hemen herkeste ortaya çıkabilecek bir hastalık. Ayrıca tedavi edilse bile tekrarlanabilen bir hastalıktır. Bu nedenle de hastalığa yakalanmadan, gerekli önlemler alınarak sinüzitin önüne geçilebilir. Sinüzitten şu yollar takip edilerek önüne geçilebilir;



- Gribal enfeksiyonlarda doktor kontrolünde tedavi olmak gerekmektedir. Bu yolla enfeksiyon durumunda burun kanalları hep açık tutulması sağlanır. Bu nedenle de doktor tarafından verilen burun spreyleri kullanılmalıdır.

- Yaz aylarında denize girmek özellikle sinüslere oldukça iyi gelmektedir. Yaz aylarında sinüzit hastalığı olanlar dahil belirli periyotlarla denize girmeli ve burun temizliğini bu şekilde yapmalıdırlar.

- Evde yapılacak olan karışımlarla da sinüzitten korunabilir. Genel olarak tavsiye edilen bir su bardağının içine bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karbonat konularak bu karışım ile burun içi iyice temizlenmelidir.

- Burun sürekli olarak açık tutulmalıdır. Bu nedenle de nane, okaliptüs, karanfil gibi baharatlar yardımıyla açık tutulabilir.

- Banyo yapılmasının veya saçların yıkanmasının ardından mutlaka tam kurutulmadan dışarı çıkılmaması gerekmektedir. Bu durumda sinüslerin korunması için saçların kurutulması gerekmektedir. Genel olarak yanlış bilinen bir konu olsa da bu durum tüm mevsimler için geçerlidir.

- Yüzün korunması oldukça önemlidir. Bu nedenle de özellikle rüzgarlı havalarda yüz bir şal veya atkı yardımıyla korunmalıdır.

- Alerji tedavileri ihmal edilmemeli ve mutlaka doktor kontrolünde tedavilerin yapılması gerekmektedir.

- Sigara tüketimi sinüslerin dolmasının başlıca nedenleridir. Ağır sinüzitleri olan insanların mutlaka sigara tüketimini azaltması veya tamamen bırakması gerekmektedir.

- Ağır kimyasalların olduğu özellikle endüstriyel alanda çalışanların iş yerlerinde mutlaka sanayi maske kullanması gerekmektedir. Tercihen tıbbi maskeleri de kullanılabilir.