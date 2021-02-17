Sirkeli Su İçmek Hangi Rahatsızlıkları Önler? Nelere İyi Gelir?

Sirkeli su içmek geleneksel doğal bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Sirkeli su boğaz ağrılarını giderirken ateşi de düşürür. Doğal bir antioksidan olan sirkeli su boğaz yaralarını da iyileştirir.

Sirkeli Su İçmek Hangi Rahatsızlıkları Önler?

- Sirkeli su içmek metabolizmayı hızlandırdığı gibi yağ yakılmasını da sağlıyor.

- Güçlü bir antioksidan olan sirkeli su vücutta detoks etkisi yaratır.

- Su ile seyreltilerek içilen sirke mide rahatsızlıklarını önler.

- Düzenli sirkeli su içildiği takdirde bağırsak hareketleri de düzenlenir.

- Sirkeli su kolesterolü de düşürmeye etki eder.

- Sirkeli su tok tuttuğu için diyet listelerine de mutlaka eklenmelidir.

- Sirkeli suyu düzenli bir şekilde içmek kan şekerinin dengelenmesini sağlıyor.

- Sirkeli su içmek diş eti rahatsızlıklarını da önlüyor. Mikropları öldüren sirkeli su diş etlerini de toparlıyor.

- Sirkeli su içmek bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.

Nelere İyi Gelir?

Sirkeli su pek çok hastalığa iyi gelmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren sirkeli su aynı zamanda cilt ve saç bakımında da kullanılır. Meyve asitlerine dayanan sirke akne oluşumunu önler. Antibakteriyel özelliği bulunan sirkeli su akne ve yara tedavisinde rahat bir şekilde kullanılır.

Sirkeli suya pamuk batırıldığı takdirde bu pamuk ile yüz silinebilir. Bu şekilde yüzdeki akneler ve lekeler yok olur. Ayrıca sirkeli su ciltteki kırışıklıkları da önlüyor. Sirkeli su cilde düzenli uygulandığında et benleri ve siğiller kuruyarak düşebiliyor. Sirkeli su çoğu zaman güneş yanığını da gideriyor. Günlük düzenli bir şekilde sirkeli su tüketildiğinde bağışıklık sistemini koruyor. Özellikle de soğuk kış günlerinde sirkeli su tüketmek hastalıklardan korur.

Sirkeli Su Kullanım Alanları

Sirkelerin pek çok farklı çeşidi bulunuyor. Günümüzde en çok üzüm sirkesi ve elma sirkesi kullanılıyor. Sirkenin kullanım alanları da farklılık gösteriyor. Özellikle elma sirkesi çoğunlukla yüz, cilt ve saç temizliğinde kullanılıyor. Ayrıca sirkeli su karışımı yemeklerde ve salata soslarında da rahat bir şekilde kullanılıyor. Sirkenin içeriğinde asit yoğun miktarda bulunduğu için mutlaka seyreltilerek tüketilmelidir. Sirke seyreltilmeden kullanıldığında ve ya fazla tüketildiğinde mide asit dengesinde bozulmalar meydana gelebilir. Bu sirke diş minelerini aşındırır. Mideyi rahatsız ederek ülser ve reflü gibi hastalıklara da yol açabilir.

Sirke Çeşitleri Nelerdir?

Günümüzde pek çok farklı sirke çeşidi bulunur. Özellikle de üzüm sirkesi ve elma sirkesi çok sık kullanılır. Ayva sirkesi de kemik gelişiminde, kötü kolesterolü düşürmede oldukça etkilidir. Hazmı kolaylaştıran ayva sirkesi mide rahatsızlıklarına da iyi gelir. Ada çayı sirkesi günümüzde pek fazla bilinmez. Buna rağmen ada çayı sirkesi diyabet hastalığına iyi gelir. Sabahları ılık su ile karıştırılan ada çayı sirkesi mideyi rahatlatarak mide rahatsızlıklarının önüne de geçer. Yorgunluğu alan ada çayı sirkesi aşırı terlemeyi önler. Günümüzde nane sirkesi ve kayısı sirkesi de çok bilinmese de etkili bir antioksidandır.