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06.01.2021 - 15:23 |

Siroz Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Karaciğer Sirozu Nasıl Anlaşılır, Neden Olur?

İnsan iç organları arasında en büyükleri arasında bulunan ve yaklaşık olarak 2 kilo olan karaciğer rahatsızlığıdır. Siroz hastalığının temelinde bulunan karaciğer birçok yapım ve yıkım işlemlerinden sorumludur. Karaciğerin öneminin farkında olan birçok birey Siroz hastalığının belirtileri nelerdir? Karaciğer sirozu nasıl anlaşılır, neden olur? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Siroz Hastalığının Belirtileri Nelerdir? Karaciğer Sirozu Nasıl Anlaşılır, Neden Olur?
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Siroz hastalığı aşırı kimyasal ve alkol kullanımı doğrultusunda oluşabileceği bilinen bir tür karaciğer hastalığıdır. Siroz hastası olan bireylerin büyük çoğunluğu uygun tedaviler ile sağlığına ulaşabilmektedir.

Siroz Nedir?

Halk arasında siroz olarak bilinen bu hastalık aslında kronik karaciğer j-hastalığıdır. Karaciğer yapısı ve konumu itibari ile oldukça önemli bir organdır. Özellikle vücuda alınan her türlü ilacın yıkım işlemi karaciğer sayesinde olur. Karaciğer kendini yenileyebilen bir organ olamasın nedeni ile siroz hastalığının geçme imkânı oldukça fazladır.

Fakat siroz hastalığına yakalana bireylerin sigara ve alkol gibi birçok alışkanlığa son vermesi gerekir. Aksi takdir de tekrardan hastalık ortaya çıkabilir. Karaciğer yapısı itibari ile bir sure daha siroz hastalığına rağmen çalışır. Özellikle hastalık esnasında karaciğerin sertleşip küçülme ihtimali çok fazladır. Sonuç olarak karaciğer hastalığı olarak bilinen siroz hastalığı sonucunda bireyin vücudunda çok büyük değişiklikler olur.

Siroz Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Siroz hastalığı genellikle erken dönemde belirti vermez. Fakat hastalığın ilerleyen safhalarında bazı belirtiler sayesinde siroz hastalığı oldukça netleşir. İlk olarak iştah kaybı ve bunun devamında bir miktar kilo kaybı meydana gelir. Halsizlik ve bulantı durumlarının gözlenmesi de beklenir. Saç dökülmesi ve çabuk hasta olunması karaciğerde olan eksikliğin ilk belirtileridir.

Hastalığın ikinci evresinde kas kaybı ve kansızlık durumları meydana gelir. Kaşıntı ve sarılık gibi durumların rastlanması da son derece normaldir. Son yıllarda oldukça azalma görülen siroz hastalığının ileri evrelerin de vücutta sararmalar oluşur.

Özellikle sarılık hastalığı da sirozun bir sonudur. Kadınlarda adet düzensizliğinin başlaması da sirozun sonucudur. Mide bölgesinde ağırlaşma hissedilmesi karaciğerin etkinliğinin azaldığını gösterir.

Karaciğer Sirozu Nasıl Anlaşılır, Neden Olur?

Karaciğerinde siroz başlangıcı olan bir birey ilk olarak büyük çapta sarılık belirtileri gösterir. Devamında özellikle karaciğer üzerinde morarmalar oluşabilir. Karaciğer sirozuna neden olan en büyük etmen orantısız sigara ve alkol kullanımdır. Özellikle yeteriz ve düzensiz beslenme de karaciğeri oldukça yoran aktiviteler arasında yer almaktadır.

B12 eksikliği ile karaciğer sirozu durumunun görülme ihtimali de artar. Ayrıca bireyin safra yollarında tıkanmalar varsa kesinlikle siroz başlangıcı meydana gelebilir. Birey kesinlikle uzman bir doktor tarafından kontrol edilmelidir. Siroza neden olan diğer etmenlerden biriside ağır ilaç kullanımdır.

Çünkü çok yüksek kimyasal içerikli ilaçların kullanılması durumunda vücut organlarında birisi olan karaciğer çok çalışır. Karaciğerin yorulması ve yeterli besinin gitmemesi nedeniyle oldukça sıkıntılı durumlara yol açabilir. Bireylerin ağı ilaçlarla birlikte alkol ve sigara kullanması sürecin daha da olumsuz etkilenmesine neden olur.

Siroz Tedavi Yöntemleri Nedir?

Karaciğerde meydana gelen aşırı ve yoğun şekilde yapılan yapım ve yıkım faaliyetleri nedeni ile siroz hastalığı oluşur. Siroz hastalığının geçmesi için tedaviye hastanın katılımı ve hasta doktor ilişkisi son derece önemlidir. Ayrıca karaciğer siroz hastalığı üç aşamaya ayrılır.

İlk aşama oldukça hafi düzeyde olan karaciğer hastalığıdır ve zararlı alışkanlıkların bırakılması ile geçmesi muhtemeldir. Diğer ikinci aşama oldukça zordur ve zararlı alışkanlıklara birlikte bireylerin ilaç kullanması da gerekir. Son aşamada ise karaciğerin büyük bir bölümü zarar görmüş ve kullanılmaz duruma gelmiştir.

Bu aşamada yapılması gereken karaciğer naklidir. Eğer sirozdan şüpheleniyorsanız acil bir şekilde doktorunuzla iletişime geçmenizde fayda vardır. Çünkü erken teşhis tedavini başarısını arttırır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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