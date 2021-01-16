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16.01.2021 - 15:18 |

Sistit nedir, neden olur? Sistit ilaçsız nasıl geçer? Kesin çözüm önerileri

Sistit, idrar torbasının iltihaplanmasıdır. Bu hastalığın en çok görülen nedeni ise bakterilerin sebep olduğu bakterilerdir. Kadınlarda mesaneden idrarı dışarı taşıyan ve üretra ismi verilen tüpün, erkeklere göre daha kısa olduğu için kadınlarda daha sık görülür. İdrar yollarının iltihaplanması anlamına gelen sistit, ülkemizde çok sayıda kişide görülen bir hastalıktır. Sistit nedir ve neden olur? İşte, tüm detaylar...

Sistit nedir, neden olur? Sistit ilaçsız nasıl geçer? Kesin çözüm önerileri
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Sistit, üreme sisteminde en sık görülen hastalıklardan birisidir. Kadınlarda erkeklere oranla daha sık görülen sistit hastalığına kadınların yüzde 20'si hayatı boyunca en az bir defa yakalanır. Bu hastalık, zamanında tedavi edilmezse mesane ve böbreklerde ciddi hasarlara neden olabilir.

Sistit neden olur?

Sistit, idrar yollarının iltihaplanması nedeni ile oluşur. Genellikle bakteriler, üreme organları ve anüs bölgesinde yaşamıştır. Bazen bakteriler, idrar yollarını aşarak mesaneye ulaşır. Mesaneye ulaşan bakteriler işlendikten sonra mesaneye ulaşırlar. Mesaneye ulaşan bakteriler ise, dışkılama yolu ile dışarı atılırlar. Mesaneye gelen sayısı, atılandan daha çok ise, mesanede ve daha sonra da böbreklerde iltihaplanmaya neden olur.

Sistit ilaçsız nasıl geçer?

Sistit, cinsel birleşme sonucunda genital temizliği yeterince yapılmaması, uzun süre idrar tutulması, menopozda düşük östrojen seviyesi ve idrar yollarını daraltıcı hastalıklar gibi nedenlerden dolayı oluşabilirler. Kadınlarda üretra, erkeklere göre daha kısa olduğu için bu hastalık, kadınlarda daha çok görülür. Sistitler, genellikle antibiyotik ile tedavi edilir. İlaçsız tedavi etmek için genital bölgeyi sürekli temiz tutmak gerekir. Uygun bir tedavi ve ilaçla sistit tedavisi 24 saat içinde sonuç vermeye başlar. Bu hastalık doğru tedavi edilmezse mesanede ve böbreklerde ciddi sorunlara yol açabilir.

Sistik tedavisi için kesin çözüm önerileri

Sistik hastalığı, genellikle antibiyotiklerle tedavi edilir. Bu hastalık tedavi edilmeden önce hastadan idrar kültürü alınarak hastalığa hangi mikrobun yol açtığı araştırılmalı ve buna uygun bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Kronik enfeksiyonlarda tedavi süreci uzayabilir. Doktor gerekli gördüğü durumlarda ek ilaç tedavisi başlayabilir.

Sistitten korunma yolları

Tuvaletten sonra genital bölgenizi önden arkaya doğru silin. Bu sayede vajinal ve rektal bölgenizdeki bakterilerin idrar yoluna girmesini önleme şansı bulabilirsiniz.

İdrarınızı olabildiğince tutmamaya özen gösterin. Sık sık idrara çıkmaya özen göstermeniz gerekir. Bu sayede mesanenizdeki bakterileri dışarı atma imkanı bulabilirsiniz.

Cinsel ilişkiden on dakika sonraya kadar idrarınızı yapmaya çalışmanız gerekir.

Cinsel birleşme sırasında vajinanın yeteri kadar kayganlaşması üretrayı korur. Bu sayede vajinal ve rektal bölgenizdeki bakterilerin idrar yollarınıza girmesini engelleme şansı bulabilirsiniz.

Anal ilişkiye girildiği sırada olabildiğince vajinal bölge ile temas etmemeye özen göstermeli, edilecekse de bu bölge iyice temizlenmelidir.

Gün boyunca en az 2 buçuk litre su içilmesi, idrar çıkışını kolaylaştırır.

Kahve, alkol, çay gibi ürünleri olabildiğince az tüketmeye özen göstermeniz gerekir.

Her gün mutlaka iç çamaşırınızı değiştirmeniz gerekir.

Genital bölgenizin uzun bir süre nemli kalmamasına dikkat etmeniz gerekir. Özellikle de naylonlu ve sıkı çamaşırlar giymekten kaçınmanız gerekir.

Erkeklerde sistit

Üretanın uzun oluşundan dolayı erkeklerde sistit oluşumunun başka nedenleri vardır. Özellikle de idrar yoluna baskı yapan prostat gibi bir nedenden kaynaklanabilir.

-Sık sık idrara çıkma ve acil idrar yapma ihtiyacı duyma

-Arada meydana gelen hafif ateş

-Bulanık, kötü kokulu ya da kanlı idrar gibi belirtiler erkeklerde sistit olduğunun göstergesidir.

Sistit erkeklerde çok sık görülen bir hastalık değildir ve tedavisi kolaydır. Bu hastalığın yeniden tekrarlamasını önlemek için hastalığın altında yatan sebebin tespit edilmesi ve tedavisinin yapılması gerekir. Bu sayede kolayca hastalıktan kurtulabilirsiniz.

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