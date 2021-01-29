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29.01.2021 - 14:58 |

Sistite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Ve Bitkisel Yöntem Önerileri...

Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla gözlemlenen sistit, acılı ve ağrılı bir şekilde gözlemlenebilirken, bazı hastalarda ise hafif bir şekilde ve birkaç gün içerisinde kendi kendine geçebilmektedir. Sistit, tedavi edilmesi gereken ciddi bir durumdur. Peki, sistite ne iyi gelir, nasıl geçer? Doğal ve bitkisel yöntem önerileri nelerdir? İşte detaylar...

Sistite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer? Doğal Ve Bitkisel Yöntem Önerileri...
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Sistit, genelde idrar yolları enfeksiyonlarının ikincil etkisi şeklinde oluşan mesanenin bir çeşit enfeksiyonudur. Kadınlarda erkeklere oranla daha fazla gözlemlenen bu hastalık, acılı ve ağrılı bir şekilde geçebilmektedir. Eğer hasta sıklıkla sistit geçiriyorsa mutlaka tedavi edilmelidir.

Sistite Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Ani bir şekilde meydana gelen sistit, kimi zaman kendi kendine geçebilmektedir. Sıvı tüketimini artırmak, sıcak tutma ve dinlenme gibi önlemlerle geçmeyen sistit tedavisi için bir uzman doktora başvurulmalıdır. Sistit sebebi ile yaşanmakta olan problemlerin giderilmesi için bazı önlemler alınabilir.

Sistit belirtilerinin ortaya çıkması ile birlikte bol bol su tüketilmesi, yaşanmakta olan sorunların hafif bir şekilde atlatılması sağlanabilmektedir.

İdrar ihtiyacı oluştuğu taktirde zaman kaybetmeksizin lavaboya gidilmelidir.

Genital bölgenin temizliği önden arka tarafa doğru yapılmalıdır. Bu temizleme şekli mesaneye mikrop bulaşmasının engellenmesini sağlayacaktır.

Genital bölge temizliği yapılırken parfümlü ve kimyasal ürünler kullanılmamalıdır.

Cinsel ilişki sonrası mesanede birikmiş olan idrar en kısa sürede vücuttan atılmalıdır.

Sistit belirtisi olduğu zaman cinsel ilişkiden uzak durmakta fayda vardır.

Kasıklara ya da karın üzerine sıcak su uygulamaları sistit ağrılarını giderebilmektedir.

Yukarıda sayılan bu tedbirler sistit gelişmesini de önleyebilmektedir. Bunun yanı sıra sistiti önlemek için, pamuklu iç çamaşırlarının tercih edilmesinde fayda vardır. Köpük banyosu yapmaktan kaçınılmalıdır. ıslak mayo ile durmamak gibi farklı tedbirler alınmasında fayda vardır.

Doğal ve Bitkisel Yöntem Önerileri

Beslenme düzenindeki şeker seviyesini azaltmak sistit tedavisi için oldukça faydalıdır.

Mesanenin tahriş olmasına sebep olabilen alkollü içecekler, çikolata, gazlı içecekler, kafein, narenciye, domates ve baharatlı yiyeceklerin tüketiminin azaltılması gerekmektedir.

Yaban mersini ve ısırgan otu gibi idrar söktürücü olan bitkiler ile yapılmış olan çalışmalarda sistit tedavi sürecinin kısaldığı gözlemlenmiştir. Fakat bu konu ile ilgili yeterli bir kanıt mevcut değildir.

Elma sirkesinin su ile karıştırılıp tüketilmesi, mesanedeki pH seviyesi üzerinde etkilere neden olduğu yapılan çalışmalarda gözlemlenmiştir. Fakat, sistit hastalığının tedavisinde etkinliği üzerinde herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır.

İdrarın asit oranının azaltılması için potasyum nitrat ya da bikarbonat gibi ürünlerin kullanıldığı bilinmektedir fakat konu ile ilgili yeterli bir delil bulunmamaktadır.

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