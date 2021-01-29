Sivilce Kızarıklığı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir? En Hızlı Yöntemler...

Sivilce genelde yüzde olmak üzere vücudun pek çok yerine boy gösterebilmektedir. Ergenlik döneminde daha fazla çıkmasının nedeni vücudun artık çok daha fazla yağ salgılamasıdır. Bu dönemde sivilcelerin aşırı artması ve de büyük çıkması akne denen problemi de birbirinde getirir. Hele de sivilceler patlatılır ise o zaman çıktığı yerde kırmızı bir iz bırakır. Bu sivilce büyük ise is bir çukur olarak orada kalır. Bunun olmaması için patlatmadan geçirmenin birkaç yöntemi uygulanmalıdır.



Sivilce Kızarıklıkları Nasıl Geçer?



Sivilce kızarıklığının hafiflemesi ve geçmesi için buz yöntemi kullanılır. Bir pamuk ya da kuru peçenin içine birkaç adet kuru buz konur. Bu buzlu peçete kızarıklığın olduğu bölgeye uygulanır. Bu uygulama bir hafta boyunca yapılır ise kızarıklık hafifler. Daha açık bir renge bürünen kızarıklık görülmesi zor bir hal alır.



Bir diğer kızarıklık giderici yöntem de aspirindir. Aspirinlerin içerisinde salisilik asit adı verilen bir madde vardır. Bu madde sivilce izlerinin hafiflemesine yardımcı olur. Bir macun gibi kullanılması oldukça yaygındır. Bir miktar temiz su ile aspirin ezilerek macun kıvamına getirilir. Ardından da kızarıklık olan bölgeye bir süre boyunca uygulanır. Kuruyunca da yıkanıp temizlenir. Bu yöntem ile kızarıklığın hafiflemesi beklenir.



Diş macunu da kızarıklıklar için kullanılan bir yöntemdir. Her evde bulunmasından dolayı sivilce kızarıklığı nasıl geçer diye arama yapıldığında en basit yöntem olarak karşımıza çıkar. Diş macunları içerisinde silis adı verilen bir madde bulundurur. Bu madde sivilcelerin ve sivilce kızarıklıklarını kurumasını sağlar. Uygulandığı taktirde bir süre beklenmelidir. Ardından da soğuk bir su ile yıkanabilir.



Sivilce Kızarıklarını Geçirmek İçin En Hızlı Yöntem Nedir?



Sivilce kızarıklarının çok sayıda olmasından dolayı hızlı bir çözüm aranışı olabilir. Bunun için bir adet maskeye ihtiyaç vardır. Herkes basite malzemeler ile bu maskeyi hazırlayabilir. Gereken malzemeler bir adet elma ve baldır.



Rendelenmiş olan elma ile bal bir kapta güzelce karıştırılır. Bu karışım kızarıklığın üzerine sürülür. Bu şekilde kızarıklık olan yerlerde bir saat kadar bekletilmelidir. Ardından soğuk su yardımı ile maske ciltten temizlenmelidir. Bu yöntem ile kızarıkların renginin bir ton açılması mümkündür.