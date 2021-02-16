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16.02.2021 - 01:43 |

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer, Nasıl Gider? Sivilce Lekesinin Evde Tedavisi Mümkün!

Sivilce problemi çeken pek çok kişi bu durum için çözüm yolları aramaktadır. Günümüzde cilt hastalığı olarak bilinen sivilcenin çıkma nedenleri kişiden kişiye değişmektedir. Çıkan sivilcelerin ardından ciltte oluşan sivilce lekeleri can sıkıcı bir durum almaktadır. Sivilce lekelerinin azalması ve zaman içerisinde tamamen ortadan kalkması için doğal ve pratik pek çok yöntemi sizler için derledik.

Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer, Nasıl Gider? Sivilce Lekesinin Evde Tedavisi Mümkün!
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 Sivilce lekeleri, ciltte ve deri altında yer adınmış bakterilerin sebep olduğu durumlardan biridir. Sivilce çıktıktan sonra iyileşen bölgede oluşan sivilce lekeleri pek çok kişi için sorun yaratmaktadır. Bu durumdan kurtulmak isteyen kişilere önerile pratik çözümler, evde herkesin rahatlıkla uygulamasına yardımcı olmaktadır.

 Sivilce Lekeleri Nasıl Geçer Sivilceler Nasıl Gider?

 Sivilce lekeleri için günümüz teknolojisi ile birlikte pek çok tedavi yöntemi de bulunmaktadır. Son zamanların en çok tercih edilen tedavi yöntemlerinden biri olan radyofrekans, cilt altına gönderilen ses dalgaları ile hem sivilce hem de leke oluşumunun önüne geçmektedir. Aynı zamanda radyofrekans işlemi sivilce sonrası ciltte yer edinmiş olan lekelerin de azalmasına yardımcı olmaktadır.

 Sivilce lekelerinin hızlı şekilde geçmesi için önerilen yöntemlerden bir diğeri ise iğneli lazerdir. İğneli lazer işlemi, sivilce lekesi bulunan yere direk olarak uygulanmaktadır. Lazer ile deri altına verilen ısı işlemi, lekenin kısa süre içerisinde tamamen ortadan kalkmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra sivilce lekesi bulunan pek çok kişinin uyguladığı yöntemlerden biri olan kimyasal peeling, cildin aydınlanmasını ve hem güneş hem de sivilce lekelerinin giderilmesi için uygulanan en etkili yöntemlerden biri olarak bilinmektedir.

 Sivilce Lekesinin Evde Tedavisi Mümkün müdür?

 Sivilce oluşumuna meyilli olan cilt tipleri ile genetik sivilce sorunu yaşayan kişiler, doğal yöntemler uygulayarak bu sivilce lekelerinden kurtulmak istemektedir. Sivilce lekeleri cildin görünümünü bozan en büyük etkenlerden biridir. Bu nedenle lekelerden kurtulmak için çeşitli doğal tedavi yöntemleri önerilmektedir. Sivilceler ve ardından oluşan lekeler için en etkili yöntem olarak doğal gül suyu kullanılmaktadır. Ciltte oluşan sivilce lekeleri için doğal çözüm yöntemlerinden biri olan gül suyu cilt yapısını ve sağlığını olumlu yönde etkileyerek hücrelerin yenilenmesini sağlamaktadır.

 Bunun yanı sıra limon suyu ile cilde tonik işlemi yapmak da ciltte oluşan sivilcelerin ortadan kalkmasını sağlayan yöntemlerdendir. Limon ve balın karıştırılması ile uygulanan maske ciltteki ölü deriyi ve cilt üzerinde oluşan bakterileri tamamen ciltten arındırmaktadır. Bal ve elma püresinin karıştırılarak maske haline getirilmesi ile uygulanan bu işlem de cildi aydınlatan işlemlerden biridir. Özellikle cildin aydınlık görünmesini sağlayarak sivilce lekelerinden tamamen arındırmaktadır.

 Sivilce Lekeleri İçin Gül Suyu Maskesi Nasıl Uygulanır?

 Cildin derinlemesine temizlenmesi ve mikroplardan arınması için uygulanan işlemlerden biri gül suyudur. Bitkisel ve doğal bir yöntem olan gül suyu, cilt yapısının dengelenmesini sağlayarak hücreleri yenilemektedir. Cildinde sivilce lekeleri bulunan kişiler gül suyu maskesi ya da toniği ile cildini sabah akşam temizlemektedir. Gül suyu maskesi için bir kase içerisinde 5 yemek kaşığı gül suyu, 1 tatlı kaşığı E vitamini, yarım limon koyularak karıştırılır. Arından göz pamuğu yardımı ile temiz cildin tüm yüzeyine bu karışım uygulanır.

 Limon İle Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

 Antioksidan kaynağı olan limon, ciltte oluşan sivilce lekelerini gideren en etkili yöntemlerden biridir. Yarım limonun sıkılması ve bir kap içerisine alınması ile birlikte temiz cilde pamuk yardımıyla uygulanmaktadır. Limonun içerisinde bulunan C vitamini hücrelerin hareketlenmesini ve yenilenmesini sağlayarak sivilce lekelerini tamamen ciltte uzaklaştırarak cildin aydınlık gözükmesini sağlamaktadır.

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