Sivilce problemi yaşayan ciltler için doğru cilt bakımı rutini nasıl olmalı?

Ciltte akne veya sivilcelerin oluşması birçok genetik ve çevresel faktöre dayanır. Ciltte biriken bakteriler, aşırı salgılanan sebum, ciltte biriken ölü deriler ve gözeneklerin tıkanması gibi farklı nedenler ciltte sivilce oluşumuna yol açar.

Yetişkin cildinde görünen aknelerin ana nedeni; gençlik ya da çocukluk dönemlerinin aksine hormon kaynaklı değil; cilt bakımındaki yanlış ya da eksikliklerden kaynaklanıyor.

Akne ve sivilcelerle savaşmak için ilk yapmanız gereken cilt içi yağ ve nem dengesini korumanızdır. Cilt içindeki nem dengesi eksik olursa fazla; cilt fazla sebum salgılamaya başlar. Dışarıya atılmayan sebumlar ise kir ve bakterilerle birleşerek sivilceye dönüşür.

Nem eksikliğini çözmeden sadece fazla salgılanan sebum azaltılmaya çalışılırsa; bu cildin daha çok kurumasına neden olacağı gibi, aynı zamanda sivilce oluşumlarını da arttıracaktır.

Yetişkinler temel olarak sivilceler ile savaşmak için klasik bir cilt bakım rutini olan yüz temizleyici, tonik/mist, nemlendirici krem ve güneş koruyucu kremi sırası ile kullanabilir. Makyaj yapıyorsanız, makyaj temizleyiciler ile ilk etapta cildinizi bu rutine hazırlamanız gerekir.

İçeriğinde AHA veya BHA bulunduran tonik veya mistler ciltteki ölü deri ve bakterileri gidererek gözeneklerin açılmasına yardımcı olur.

Sivilceli ciltler çoğu zaman yağlı olarak değerlendirilse de aslında kuru bir yapıda da oluşum gösterebilir. Bu noktada nemlendirici krem kullanımı cildin içinde nem beslenmesi konusunda büyük bir rol oynar.

Sivilceli ciltlerin mutlaka UV ışınlardan korunması gerekir. Güneş koruyucu kremi seçerken ise yağ içermeyen oil-free ürünler seçmeye özen gösterin.