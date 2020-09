Siyam Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tayland Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Siyam kedilerinin bütün ve patileri genellikle koyu kahverengidir. Krem ve kahverengi renklerinin karışımı ile dikkat çeken tüyleri, farklı renklere bürünmelerini sağlıyor.

Yavru Tayland Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Siyam kedisi sahiplenmek isteyenler bu kediler hakkında bazı bilgiler edinmelidir. Yavru siyam kedilerinin bakımı ve eğitimi oldukça kolaydır. Çok fazla yemek yemeyi sevmezler ve genellikle de formda kalmayı başarırlar. Bu kediler doğal ortamlarında fare ile beslenmekten hoşlansa da mamayla besleyebilirsiniz. Yavruyken tam bir çirkin ördek yavrusunu andıran siyam kedileri, büyüdüğü zaman güzelliği ile kendine hayran bırakıyor. Kediniz eğer sizi severse birkaç ay içinde sizin karakterinizi kopyalar ve aynı sizin gibi davranır. Gergin ortamlarda stresli olabilir ya da hasta olabilirler. Yavru kediler, 6 ay boyunca günde en az 2-3 kere beslenir.

Siyam Kedilerinin Karakter Özellikleri

Siyam kedileri, oldukça konuşkan ve inatçı bir karaktere sahiptir. İlgi bekledikleri ve oyun oynamak istediklerinde bunu çok güzel bir biçimde belli ederler. Size cevap veren bir ses tonu ile sizinle konuşur gibi isteklerini anlatabilirler. Oldukça Zeki ve sevecen bir karaktere sahip olan bu kediler, çocuklarla da çok iyi anlaşır. Sevdiklerine zarar vermemek için özel çaba sarf eden ve oldukça duygusal bir yapıya sahip olan bu kedi ırkı, insanlarla kısa zaman içinde dostluk bağı kurar. Eski zamanlarda tapınaklarda bekçilik yapan bu kedilerin koruma içgüdüsü de bulunur. Çok sağlam aile bağları kurar ve sahibinin yanında bir koruma gibi davranır.

Siyam Kedilerinin Fiziksel Özellikleri

Siyam kedileri genellikle zayıf yapıda olmalarına rağmen çok güçlüdürler. Asilzadelere benzer bir duruş sergileyen bu kedilerin vücudunun bir kısmı açık bir kısmı ise, koyu renk almıştır. Bu kedilerin genetik yapısında melezlik yoktur. Ama yine de İran, Bali ve Himalaya kedilerinin izlerini taşırlar. Bu kediler, çok zeki, kıvrak ve cana yakındır. Sahibine karşı sevimli davranan bu kediler sürekli sahibinin peşinde dolaşır. Genellikle 5-15 kg arasında olan bu kedilerin vücut yapısı ise ince uzundur. Koyu renk gözleri ile dikkat çeken bu kediler en beğenilen ve en özel kedi ırkları arasında yer alıyor.

Siyam Kedilerinin Beslenmesi

Siyam kedilerinin beslenmesi, siyam kedileri doğal ortamında fare ile beslenmekten Hoşlanır. Fakat yeni kedi mamaları da farelerin besin değerlerini içinde taşıdığı için bu kedilerin beslenmesinde tercih edilebiliyor. Bu kediler, yavruyken 6 ay boyunca günde en az 2-3 defa beslenir. Yetişkin bir siyam kedisinin ise günde iki defa beslenmesi yeterlidir. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişim gösteren bu kediler için de kedinizin yaşına ve kilosuna uygun mamalar vermeniz gerekir.

Alacağınız mamaların maliyetinin daha düşük olması için mama fiyatlarını karşılaştırabilir ve internet üzerinden de inceleme yapabilirsiniz. Siyam kedilerinin ortalama yaşam süreleri 15-20 yıldır. Kedinizin uzun ömürlü olmasını istiyorsanız çok kilo almamasına dikkat etmeniz gerekir. Siyam kedileri yapısı itibari ile çok hareketlidir. Zaten bu kedilerin uzun ve sağlıklı yaşananları için her gün düzenli olarak egzersiz yapması gerekir. Uykuyu seven siyam kedileri, rahat olan her yerde rahatlıkla uykuya dalabilir.