Siyatik Nedir, Belirtileri Nelerdir? Siyatik Tedavisi Nasıl Yapılır, Ağrısı Nasıl Geçer?

Siyatik veya lumbosiyatik, bacağa zarar veren siyatik sinirin sıkışmasıyla ilgili ağrıdır. Siyatik, 30 yaşından sonra sık görülen bir durumdur.

Siyatik Nedir?

Siyatik, siyatik sinir yolunda bulunan alt ekstremitede bir ağrıdır. Genellikle bel ağrısı ile ilişkilidir; lumbosiyatikten bahsediyoruz. Ana nedeni fıtıklaşmış bir disktir, ancak lomber osteoartrit, travma da kökeninde olabilir.

Siyatik sinir bütün vücutta en büyüğüdür. Omuriliğin birkaç sinir kökünün birleşmesinden kaynaklanır. Bu kökler birleştikten sonra, bu sinir coxofemoral eklemin arkasından geçer ve bacağın arka yüzeyi boyunca ayağın sonuna kadar uzanır. Siyatik sinir, tekrarlanan zorlanma, osteoartrit veya yaşlanmanın bir sonucu olarak sıkışabilir veya tahriş olabilir.

Siyatik Belirtileri Nelerdir?

Ağrı kalçanın üstünden başlar ve bacaktan ayağa doğru yayılır. Siyatiğin kökeninde, on vakanın sekizinde fıtıklaşmış bir disk vardır, ancak aynı zamanda bir osteoartrit probleminden ve hatta travmadan da kaynaklanabilir.

Siyatik başlı başına bir hastalık değildir. Siyatik sinirin tahriş olduğuna dair bir işarettir. Vakaların çoğu, siyatik sinirin 5 kökünden birini veya diğerini sıkıştıran fıtıklaşmış bir diske atfedilebilir.

Etkilenen köke bağlı olarak semptomlar biraz değişiklik gösterir.

Siyatik Tedavisi Nasıl Yapılır?

Siyatik sinir bütün vücutta en büyüğüdür. Omuriliğin birkaç sinir kökünün birleşmesinden kaynaklanır.

Bu kökler birleştikten sonra, bu sinir coxofemoral eklemin arkasından geçer ve bacağın arka yüzeyi boyunca ayağın sonuna kadar uzanır. Siyatik sinir, tekrarlanan zorlanma, osteoartrit veya yaşlanmanın bir sonucu olarak sıkışabilir veya tahriş olabilir.

Siyatik ağrısını yatıştırmak için osteopat ile seanslara başlayabilirsiniz Ancak dikkatli olmalısınız ve fıtıklaşmış bir diskteki manipülasyonların neden olabileceği risklere karşı nazik ve dikkatli bir osteopat seçmelisiniz.

Tedaviler yeterli gelmediğinde ameliyata başvurmak gerekir. Operasyon ayrıca, örneğin ayaktaki bir felç, geri döndürülemez olabilecek bir sinir acısını gösterdiğinde de gereklidir. Ama bu ameliyatın riskleri var.

Siyatik Ağrısı Nasıl Geçer?

Müdahale ancak siyatiğin fıtıklaşmış bir diskten kaynaklandığı kesinse yapılır. Olası bir ameliyattan önce teşhisini doğrulamak için doktor genellikle bir CT taraması veya MRI ister.

Ameliyat iyileşmeyi garanti eder ancak maalesef nüksü önleyemez ya aynı diskte ya da başka bir diskte bir fıtık yeniden ortaya çıkıyor ve siyatik siniri tekrar sıkıştırıyor.

Bu tekrarlama riskini azaltmak için bazı önleyici tedbirler yararlı olabilir. Düzenli egzersiz yapın, sırtınızı dik tutun ve omuzlarınızı geride tutun, bacaklarınızı germek için kendinize dinlenme süreleri tanıyın. Uzun saatler oturmanız veya sırt çantalarını el çantalarına tercih etmeniz gerekiyor.

Siyatik Ağrısını Geçirmek İçin Ne Gibi Egzersizler Yapılmalı?

Kaslarınızı güçlendirin, vücudunuzu daha iyi geri kazanmak ve ağrıyı yönetmek için fiziksel kapasitenizi geliştirin bu uyarlanmış egzersizlerin amacı budur. Bazen çok zor egzersizler ama sonuçlar dikkat çekici.

Egzersiz programında koşma, bisiklete binme, merkez ve karın egzersizleri ve ayrıca daha eğlenceli egzersizler olmalı. Egzersizi yeniden eğitmenin amacı aynı zamanda hastaya hareket etmeyi öğretmektir, yani hareket yoluyla kendine zarar verme korkusuyla savaşmayı öğretmektir.