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17.02.2021 - 12:41 |

Siyatik Sinir Sıkışması Nedir, Neden Olur? Siyatiğin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Siyatik sinir sıkışması nedir, neden olur? Siyatiğin tedavi yöntemleri nelerdir, siyatik sinir kimlerde görülür? Siyatik sinir sıkışması hakkında detaylı bir inceleme yaptık. Siz de siyatik sinir sıkışması hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız detayları derledik.

Siyatik Sinir Sıkışması Nedir, Neden Olur? Siyatiğin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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 Siyatik, siyatik sinir boyunca yer alan ağrıdır. Genellikle bel bölgesinde lomber sinir köklerinin sıkışması sonucu oluşur.

 Siyatik Sinir Sıkışması Nedir?

 Siyatik genellikle sinir köklerinin sıkışması, genellikle fıtıklaşmış bir intervertebral disk, kemik düzensizlikleri olarak bilinir. Spinal kanalda veya konjugasyon deliğinde kompresyon meydana gelebilir. Sinirler ayrıca omurganın dışında, pelvis veya kalçada da sıkıştırılabilir.

 Siyatik Sinir Sıkışması Neden Olur?

 Ağrı, siyatik sinir boyunca, çoğunlukla kalçada ve diz altındaki bacağın arka tarafında yayılır. Ağrı genellikle yanma, zonklama veya bıçaklanma şeklinde hissedilir. Bel ağrısı ile veya tek başına ortaya çıkabilir. Valsalva manevrası veya öksürük, fıtıklaşmış bir disk nedeniyle ağrıyı daha da kötüleştirebilir. Hastalar, etkilenen bacakta uyuşma veya güçsüzlük hissinden şikayet edebilirler.

 Bir sinir kökü sıkışması, duyusal eksikliklere veya motorların, en objektif işaret, refleks eksikliğine neden olabilir. L5-S1 fıtıklaşmış bir disk Aşil refleksini ortadan kaldırabilir

 Siyatik Sinir Sıkışması Tanısı Nasıl Koyulur?

 Tanı, genellikle karakteristik ağrının semptomatolojisine bağlı olarak şüphelenilir. Şüphelenildiğinde duyarlılık, güç ve refleksler test edilmelidir. Nörolojik eksiklikler varsa veya semptomlar 6 hafta devam ederse, tıbbi görüntüleme ve elektrodiagnoz yapılmalıdır. Siyatiğe (spinal stenoz dahil) neden olan yapısal anormallikler MRI veya BT ile daha doğru teşhis edilir.

 Elektrodiagnostik muayeneler, sinir kökü sıkışmasının varlığını ve kapsamını doğrulayabilir ve polinürit ve periferik sinir sıkışması gibi siyatiği taklit edebilen hastalıkları ekarte edebilir. En yaygın nedenler arasında disk hastalığı, osteofitler ve spinal kanalın daralması (spinal kanal stenozu) bulunur. Semptomlar kalçadan bacağa yayılan ağrıyı içerir.

 Siyatik Sinir Sıkışması Tedavisi Nasıl Yapılır?

 Kas spazmları, terapötik sıcak veya soğuk ile giderilebilir ve fizik tedavi yardımcı olabilir. Akut radiküler ağrıyı tedavi etmek için kortikosteroidlerin kullanımı tartışmalıdır. Epidural yolla verildiğinde kortikosteroidler ağrının azalmasını hızlandırabilir, ancak ağrı şiddetli veya kalıcı olmadığı sürece rutin olarak kullanılmamalıdır. Bazı insanlar oral kortikosteroidleri dener, ancak işe yaradıklarına dair güçlü bir kanıt yoktur.

 Siyatik tipik olarak, genellikle fıtıklaşmış intervertebral disk, artritli osteofit, spinal stenoz veya spondilolistezin neden olduğu sinir köklerinin sıkışmasından kaynaklanır.

 Bıçaklı, yanan veya saplayan ağrı, siyatik sinir boyunca, çoğunlukla kalçada ve diz altındaki bacağın arka kısmında yayılır. His kaybı, halsizlik ve refleks bozuklukları meydana gelebilir.

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