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10.01.2021 - 14:16 |

Skolyoz (omurga eğriliği) nedir? Skolyozun belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Her hastalığın kendine göre belirtileri bulunmaktadır. Bu belirtilere bakılarak bir doktora gidilmeli ve hastalığa yönelik tedavi uygulanmalıdır. Özellikle skolyoz oldukça merak ediliyor. Skolyoz (omurga eğriliği) nedir? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Skolyoz (omurga eğriliği) nedir? Skolyozun belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?
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Skolyoz (omurga eğriliği) hastalığı omurganın sırt ile bel bölgesinin normalin aksine yana doğru eğrilmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Skolyozda omurlar genel olarak sağa ve sola doğru eğrilir.

Skolyoz (omurga eğriliği) nedir?

Skolyoz diğer bir adı ile omurga eğriliği genellikle ergenlik dönemi öncesinde görülebilir. Bebeklik döneminde bazı belirtiler görülür. Skolyoz hastalığı omurganın sırt ve bel bölgesinin yana doğru eğrilmesi ile oluşur.

Sağlıklı bir omurgada genel olarak arkadan bakıldığı takdirde omurlar düz bir şekilde görünür. Skolyoz hastalığında ise omur kısımları sağa ve sola doğru eğrilir. O nedenle skolyoz hastalığında omurgadaki eğrilik de C harfine benzer. Bazı durumlarda ise omurgadaki eğrilik S harfine de benzeyebilir. Son yıllarda skolyoz hastalığı da çok fazla görülmeye başlanmıştır. 

Skolyozun belirtileri nelerdir, nasıl tedavi edilir?

Kolyozun belirtileri görüldüğü andan itibaren bu hastalığın tedavisine geçilmelidir. Omurganın yana doğru eğriliği ve omurganın yan ve öne doğru eğriliği skolyuzun belirtileri arasında gösterilebilir. Bunun yanı sıra bir omuzun öne doğru ilerlemesi, omuz ve kalçaların simetrik durmaması ve birinci eğriliği karşılayan ikinci bir eğrilik oluşumu skolyoz hastalığının belirtileri arasında yer alır.

Skolyoz hastalarında genel olarak sırt ve bel ağrısı ile nefes darlığı gibi belirtiler görülür. Bazı zamanlarda ise yorgunluk da görülebilir. Buna göre skolyoz tedavisi eğriliğin ciddiyetine ve durumuna göre belirlenir. Bazı hastalarda skolyoz türleri daha kötüye gitme eğilimi gösterir. Skolyoz tipine göre hastalığa uygun tedavi belirlenir. 

Skolyoz hastalığının nedenleri nelerdir?

Skolyoz hastalığının kesin bir nedeni bilinmiyor. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalara göre skolyoz hastalığının belli başlı nedenlerinden birisi de omurilik yaralanmaları ve enfeksiyonlarının yol açtığı görülüyor. Ayrıca ailesinde skolyoz öyküsü olan kişilerde de skolyoz oluşma riski vardır.

Kızların ise erkeklerden daha yoğun bir skolyoz formuna sahip olmaları olasıdır. Kas zayıflığına neden olan genetik bozukluklar ve sinir sistemi bozuklukları da skolyoz hastalığının nedenleri arasında gösterilmektedir. Çoğu zaman bebeğin spinal kemiklerini de etkileyen bazı doğum kusurları skolyoz hastalığına neden oluyor. 

Başlıca skolyoz tipleri nelerdir?

Günümüzde birden farklı skolyoz tipleri bulunmaktadır. Doğuştan skolyoz tipleri genel olarak omurgada yaşanan gelişim kusurları ve birbirine yanlış kaynamış kaburgalara bağlı olarak ortaya çıkar. Özellikle çocuk felci, beyin felci ve kas erimesi gibi durumlarda da kasların felci sonucunda skolyoz oluşabilir. Bazı skolyozların nedeni ise bilinmemektedir. Daha önce düzgün olmayan bir omurgada bilinmeyen nedenler ile skolyoz oluşabilir. Skolyoz hastalığında hengi tips kolyoz olduğu belirlenmelidir. 

Skolyoz tanısı nasıl konulmaktadır?

Skolyoz hastalığının belirtilerinin görülmesinin ardından uzman bir hekime göründükten sonra hastalığın tanısı konulur. Skolyozun tespit edilmesinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniği tarafından hastalık takibi yapılır. Ayrıca pek çok skolyoz ise ilerlemeden önce cerrahi müdahale yapılır. Hastalarda bulunan skolyoz eğriliği türüne ve ilerleyişine göre tedavi şekli de belirlenir. Bunun yanı sıra farklı pozisyonlarda da omurga röntgenleri çekilir. Bu şekilde skolyozun tedavisi de yapılır.

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