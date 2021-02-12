Skuamöz Hücreli Karsinom Nedir? Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Deri kanserleri arasında 2. en yaygın kanser tipi olan skuamöz hücreli karsinom, epidermiste derinin en üst katmanını oluşturan skuamöz hücrelerden kaynaklanır. Bu kanser tipi rahim ağzı, mesane, ağız, dudak, akciğer ve cilt gibi çeşitli organlardan köken alabilir.



Skuamöz Hücreli Karsinom Nedir?



Deri kanseri melanom ve melanom olmayan olmak üzere ikiye ayrılır. Skuamöz hücreli karsinom (SHK) aynı zamanda melanom dışı bir cilt kanseridir. Semptomları kırmızı zemin, soyulma cilt ve kıkırdak bölgesi şeklinde gösterir. Vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir ancak en çok baş, boyun ve ellerin arkası gibi uzun süreli güneş ışığına maruz kalan bölgelerde görülür.



Skuamöz Hücreli Karsinom Belirtileri

● Görünümü değişen, büyüyen, tam iyileşmeyen ve kanayan yaralar belirtileridir.

● Ten renkli bir kabartı ile başlar, dudak ve yüz tutulumu fazladır.

● Bazen siğil görünümünde sert kabarıklıklar oluşur.

● İhmal edilen kabarıklıklar zaman içerisinde açık bir yara halini alır.

● Kulak, dudak ve burun gibi kanlanma bölgelerine sık yerleşir ve hızlı yayılır.

● Nadiren rastlanılsa da ayak tabanında görülebilmektedir.



Skuamöz Hücreli Karsinom Nasıl Tedavi Edilir?



İlk tedavi cerrahidir. Lokal anestezi altında lezyon tamamen çıkarılır. Ek olarak, başka tedaviler de kullanılabilir:

● Ufak lezyonlar için elektrokoterizasyon.

● Mohs’ cerrahisi

● Kriyoterapi

● Yayılmasından şüphelenilmesi durumunda lenf nodlarının çıkarılması

● Cerrahinin zor olduğu ve çok büyük lezyonların olduğu bölgelerde radyoterapi tercih edilir. Tek başına veya ameliyata ek olarak kullanılabilir. Deri dışındaki organlara yayılmışsa ağrıyı dindirmek için de kullanılabilir.

● Kemoterapi yalnızca vücudun diğer bölgelerine yayılım var ise uygulanır.



Skuamöz Hücreli Karsinomdan Korunmak Mümkün mü?

● Özellikle 10:00 ile 14:00 saatleri arasında gölgede olmalıdır. Ancak güneşin yüzeyden yansıyarak gölgede bile bize ulaştığı unutulmamalıdır. Sadece sahilde değil, her türlü dışarı aktivitesinde de güneşe maruz kalabileceğiniz unutulmamalıdır.

● Gözlük, şapka ve kıyafetler ile korunmaya dikkat edilmelidir.

● Ayrıca çocukluktan itibaren, dişlerinizi fırçalarken yaptığınız gibi, en az SPF 15 koruma faktörüne sahip bir güneş koruyucu ürünü düzenli olarak kullanmalısınız. Güneş kremlerinin% 100 koruma sağlamayacağını, gölgede kalmaya ve kıyafet giymeye alternatif olamayacağını ve sadece ek olarak kullanılması gerektiğini bilmelisiniz.