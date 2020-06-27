Söğüt Ağacı Özellikleri Nelerdir, Nasıl Yetiştirilir?

Soğuk ve ılıman koşullarda oldukça kolay yetişen ağaçlar, söğüt ağaçlarıdır. Söğüt ağacının farklı çeşitleri ve farklı boyları bulunur. Bunlara örnek vermek gerekirse; aksöğüt, keçi söğüdü, salkım söğüdü gibi türler sıralanabilir. Görünüm açısından değişkenlik gösterseler bile, yetişme mekanları ve bakımı aynıdır. Bu ağacın bakımı çok zahmetsizdir. Bu yüzden de yetiştirmek çok kolaydır. Genel olarak su kenarlarında veya bahçelerde yetiştiğini görmek mümkündür.



Söğüt Ağacının Özellikleri Nelerdir?



Çok nadir olarak her mevsimde yeşil kalmayı beceren söğüt ağacı genel şekilde, her ay yapraklarını döken, söğütgillerden yetişen bir ağaç çeşidi olarak tanımlanabilir. Parçalı ve ufak bir yapıya sahip olan yaprakları, oldukça hoş bir görünüme sahiptir. Yaprak kısmı, başak şeklindeki duruştadır. Söğüt ağaçları, tohumlama için problem yaşamadıklarından ötürü, hızlı biçimde çimlenebilir.



Su kenarlarında bodur veya uzun boylu olarak yetişen söğüt ağaçlarının, kapsül tarzında meyveleri bulunur. Meyveler, ev ilaçları için kullanılır. Bu ağaç türünün sağlık konusunda pek çok yararı bulunur. Bunlar; uykusuzluk problemlerinin giderilmesi, sakinleştirme, kanı düzene sokma, ateş düşürmesi ve ishali kesme gibi yararlardır.



Söğüt Ağacı Nasıl Yetişir?



Killi toprak ve ılık yerler, söğüt ağacının yetiştirilmesi için oldukça önemli bir konudur. Ağacın yetişeceği yerin sulak olması, ağacın hızlıca yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bunun dışında toprak derin bir yapıda olmalıdır. Bu da ağacın hızlı yetişmesine olanak tanıyacaktır. Söğüt ağaçları, nehir kıyılarına köklerini suya uzatıp, aydınlık alanlarda hızlı olarak gelişirler.



Kış sonlarına doğru sürekli şekilde budama yapılmalıdır. Budama ise ilk fidan dikildikten hemen sonra yapılmalı. Bu şekilde dallarının kırılmasının önüne geçilecektir. Budanmış olan dallar, killi toprağa dikildikten sonra bol bol sulanmalıdır. Ağaç yetişirken olumsuz bir durumla karşılaşılmaması için fidanların çubukla desteklenmesi gerekmektedir. Söğüt ağaçları sürekli budama sayesinde hızlıca boy atabilir. Söğüt ağacının en hızlı ve kolay yetişmesi adına, dalları toprağa gömülmeli ve bol bol sulanması gerekir.