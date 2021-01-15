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15.01.2021 - 13:01 |

Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

Ağrılar insan hayatında devamlı bir şekilde karşılaşılabilen sorunlardır. Ağrı vücudun her yerinde olabilmektedir. Kollarda da ağrı sıkça görülen bir durum olmaktadır. Bu bakımdan sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik...

Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir, neden olur? Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?
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Sol kol ağrısı bir hastalığın belirtisi olmayacağı gibi aynı zamanda üzerinde durulması gereken, kontrolleri yapılması gereken bir durumdur. Herhangi bir hastalığa da işaret olabilme ihtimali bulunmaktadır.

Sol kol ağrısı nedenleri nelerdir?

Kol insanın omzundan başlayıp parmaklarının uçlarına kadar varlık gösteren bölgedir. Bu bölge de zaman zaman ağrılar olabilir. Bu ağrılar bir hastalık belirtisi, bir çarpma sonucu olarak, bir kaza sonucu ve benzeri durumlar şeklinde görülebilir. Kol ağrıları her insanda görülebilmektedir. Ağrılar yaş, cinsiyet ve benzeri faktörler olmadan da gelişim gösterebilmektedir. Kol ağrısı bazen her iki kolda bazen sağ kolda bazen de yalnızca sol kolda görülebilmektedir.

Sol kol da ağrı uzun süre üstüne yatma, bir yere çarpma veya vurma, enfeksiyon bir de hastalık kaynaklı olabilir. Herhangi bir hastalık kola vurabilir. Bu şekilde de sol kolda ağrı olabilir. Kol ağrısı hastalık olarak genellikle ya beyin kaynaklı ya da kalp kaynaklı bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Boyun fıtığı, kalp damarlarında tıkanıklık ve romatizma hastalıkları kola vurabilir ve sol kol ağrısına neden olabilmektedir. Bu durumu yaşayan hasta bireyler bir sağlık kurumuna başvurmalıdır. Sonrasında bir emar çekimi yapılmalı ve tetkikler her yönden incelenmelidir.

Gece kol ağrısı neyin belirtisidir?

Gece gelen kol ağrılarının nedenleri çeşitlilik göstermektedir. Gece kol ağrısı yaşanmasının sebebi bir hastalık sonucu olabilmektedir. Boyun fıtığı, boyun tutulması, kalp ile ilgili bir sorun, diyabet ve benzeri hastalık kaynaklı nedenler ile gece kol ağrısı yaşanabilmektedir. Bunun yanı sıra gün içinde fazla yazı yazma, ağır işler yapma, ağır yük taşıma, darbe alması, bir kaza sonucu çarpma, üstüne ağır bir şeyin düşmesi gibi nedenler ile gece kol ağrısı bireyler de görülebilmektedir. Bu şekilde gece artan ağrıların tıbbi olarak başka nedenleri de bulunabilmektedir. Bu nedenleri araştırmak amaçlı sağlık kurumuna başvurulmalı ve tıbbi olarak nedeni araştırılmalıdır.

Kol ağrısı çeşitleri nelerdir?

Kol ağrısı çeşitleri farklılık gösterir. Her kişide farklı tarzlarda ortaya çıkabilmektedir. Bazı kişiler de batıcı, bazı kişilerde yanıcı kimi insanlar da noktasal veya yayılmalı şekilde ortaya çıkabilir. Bu ağrı hareket ile artıp veya azalabilir. Veya dinlenme halinde azalıp ya da artabilmektedir. Bu ağrının çeşidi birey de oluşum biçimine göre değişmektedir. Kişinin hastalığına göre de değişebilmektedir.

Kol ağrısı tedavi yöntemleri nelerdir?

Kol ağrısı her insan da görülebilmektedir. Hastalığın tedavi biçimi sebebine göre değişiklik gösterir. Travmaya bağlı olarak oluşan bir kırık ya da kas incinmesi gibi durumlar sonucu oluşan bir kol ağrısı var ise tedavi için kolu sabitlemek gerekir. Bunun içinde incinen, zarar görmüş olan kola yarayacak bir alçı takmak gerekir ya da bu kola bir atel uygulanabilir. Bunun yanında kişiyi rahatlatmak amacı ile ağrı kesici uygulamasına başlanabilir. Kol ağrısı bir hastalıktan meydana geliyorsa bunun hangi hastalık olduğu tespit edilmelidir. Tespiti edilen hastalık eğer bir kalp hastalığı ise bu hastalığın tedavisine başlanmalı ve bu tedavinin devamı halinde de kol ağrısı hafifletilmelidir. Bunun yanı sıra boyun fıtığından meydana gelen hastalık bu hastalığın tedavisi ile başka bir hastalık ise gerekli olan tedaviye başlanarak ilerlemeli ve bu sayede kol ağrısından kurtulabilmektedir.

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