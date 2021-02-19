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19.02.2021 - 17:57 |

Solunum Yetmezliği Nedir, Neden Olur? Solunum Yetmezliğinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Solunum yollarıyla alakalı pek çok hastalık çeşidi bulunuyor. Bu hastalıkların başında solunum yetmezliği yer alıyor. Bu hastalığın neden olduğu ve belirtilerin ne olduğu insanlar tarafından araştırılan bir sağlık konusudur. Solunum yetmezliği nedir, neden olur? Solunum yetmezliğinin belirtileri ve tedavi yöntemleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Solunum Yetmezliği Nedir, Neden Olur? Solunum Yetmezliğinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?
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Solunum yetmezliği, bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır.

 Solunum Yetmezliği Nedir? Neden Olur?

 Solunum yetmezliği birçok kişi tarafından araştırılan bir sağlık sorunudur. Akciğerler vücudun ihtiyaç duyduğunu oksijeni alamadığı ve vücudun üretmiş olduğu karbondioksiti dışarı atamadığı durumu solunum yetmezliği olarak adlandırılır. Vücut içerisinde biriken karbondioksit etki oluşturarak vücut sıvılarını asit haline çevirir ve bu durumdan dolayı solunum yetmezliği yaşanır. Solunum yetmezliğinin farklı tipleri vardır. Bu tipler şu şekildedir;

  • Hipoksemik
  • Hiperkapnik

Hipoksemik tipinde olan solunum yetmezliği kan dolaşımında bulunan oksijenin eksik olduğunu gösterir. Hiperkapnik tipinde olan ise, kan içerisinde bulunan karbondioksit nedeniyle oluşur. Bu iki tipinde görülmesi insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Bu tiplere neden olan bazı durumlar vardır. Bu durumlar insanların merak ettiği bir konudur. Belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Obezite
  • Koronavirüs
  • KOAH
  • Pulmoner Ödem
  • Zehirlenme durumları
  • Kas hastalığı
  • Beyin hasarları
  • Akciğerde oluşan ödem

Solunum yetmezliğine neden olan bazı durumlar bu şekildedir. Bu hastalıklara sahip olan kişiler genellikle solunum yetmezliği yaşar ve zor bir süreç geçirir. Yapılan tüm muayene işlemleriyle gerekli olan tedavi süreci başlatılır

 Solunum Yetmezliğinin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

 Solunum yetmezliği tek başına oluşan bir sağlık sorunu değildir. Bazı hastalıklara sahip olan kişilerde çok yaygın olarak görülür. Bu sağlık sorununu tedavi edebilmek için öncelikle neden kaynaklandığını bulmak gerekir. Uzman doktorlar bu konuda gerekli testleri yaparak, ilk olarak tanı koyma işlemini gerçekleştirir. Solunum yetmezliği yaşayan kişilerin tamamında şu belirtiler görülür;

  • Nefesin daralması
  • Öksürük
  • Yüksek tansiyon
  • Baş ağrıları
  • Nöbet
  • Bayılma
  • Panik atak
  • Hızlı nefes alma
  • Hızlı kalp atışı

Solunum yetmezliği tedavisi için kişilere ilk olarak sigara kullanıyorsa bırakılması önerilir. Aksi taktirde sigara kullanan kişiler bu hastalıktan hiç bir şekilde kurtulamıyor.

 

 

 

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