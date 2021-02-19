Solunum Yetmezliği Nedir, Neden Olur? Solunum Yetmezliğinin Belirtileri Ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Solunum yetmezliği, bazı nedenlerden dolayı ortaya çıkan bir hastalıktır.

Solunum Yetmezliği Nedir? Neden Olur?

Solunum yetmezliği birçok kişi tarafından araştırılan bir sağlık sorunudur. Akciğerler vücudun ihtiyaç duyduğunu oksijeni alamadığı ve vücudun üretmiş olduğu karbondioksiti dışarı atamadığı durumu solunum yetmezliği olarak adlandırılır. Vücut içerisinde biriken karbondioksit etki oluşturarak vücut sıvılarını asit haline çevirir ve bu durumdan dolayı solunum yetmezliği yaşanır. Solunum yetmezliğinin farklı tipleri vardır. Bu tipler şu şekildedir;

Hipoksemik

Hiperkapnik

Hipoksemik tipinde olan solunum yetmezliği kan dolaşımında bulunan oksijenin eksik olduğunu gösterir. Hiperkapnik tipinde olan ise, kan içerisinde bulunan karbondioksit nedeniyle oluşur. Bu iki tipinde görülmesi insan sağlığı için son derece tehlikelidir. Bu tiplere neden olan bazı durumlar vardır. Bu durumlar insanların merak ettiği bir konudur. Belirtileri şu şekilde sıralayabiliriz;

Obezite

Koronavirüs

KOAH

Pulmoner Ödem

Zehirlenme durumları

Kas hastalığı

Beyin hasarları

Akciğerde oluşan ödem

Solunum yetmezliğine neden olan bazı durumlar bu şekildedir. Bu hastalıklara sahip olan kişiler genellikle solunum yetmezliği yaşar ve zor bir süreç geçirir. Yapılan tüm muayene işlemleriyle gerekli olan tedavi süreci başlatılır

Solunum Yetmezliğinin Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Solunum yetmezliği tek başına oluşan bir sağlık sorunu değildir. Bazı hastalıklara sahip olan kişilerde çok yaygın olarak görülür. Bu sağlık sorununu tedavi edebilmek için öncelikle neden kaynaklandığını bulmak gerekir. Uzman doktorlar bu konuda gerekli testleri yaparak, ilk olarak tanı koyma işlemini gerçekleştirir. Solunum yetmezliği yaşayan kişilerin tamamında şu belirtiler görülür;

Nefesin daralması

Öksürük

Yüksek tansiyon

Baş ağrıları

Nöbet

Bayılma

Panik atak

Hızlı nefes alma

Hızlı kalp atışı

Solunum yetmezliği tedavisi için kişilere ilk olarak sigara kullanıyorsa bırakılması önerilir. Aksi taktirde sigara kullanan kişiler bu hastalıktan hiç bir şekilde kurtulamıyor.