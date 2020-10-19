Söz Ve Nişan Pastası Nereden Alınır, Fiyatları Ortalama Olarak Ne Kadardır?

Nişan ve düğün pastaları bu özel günün en önemli ayrıntılarından bir tanesidir. Bu sebeple tüm çiftler nişan ve düğün pastalarının güzel olması için özenirler. Bu amaçla da çok fazla ince eleyip sık dokurlar.



Söz ve Nişan Pastası Nereden Alınır?



Nişan günü en mutlu günlerden biridir ve evliliğin ilk adımıdır! Nişan pastası seçerken dikkatli olun ve zamanında pasta siparişini yerine getirin. Nişan kavramını ve en güzel nişan pastasını tamamlayan, sevilen anılardır. Vitrinleri süslemek için nişan pastası modellerini kullanan butik pastaneler veya butik şekerleme dükkanları var. Nişan pastası modelleri birçok nişan pastası bu butik dükkanlarda rahatlıkla yapılabilmektedir.



Söz ve Nişan Pastası Fiyatları



Söz veya nişanla ilgili en tatlı şey, nişan pastasının hem lezzetli hem de güzel olması gerektiğidir. Söz veya nişan pastası iki farklı şekilde krema ve şurup ile kaplanır. Şurupla yapılan kremalı pastalar ve nişan pastaları arasında en pahalısı şeker hamuru kaplı pastalardır. Şeker hamuru daha pahalı olduğu için maliyeti de yüksektir.



Düğün pastaları ile karşılaştırıldığında en güzel nişan pastaları daha ucuz ve daha küçük boyuttadır. Nişan modeli pastalar yapan ve bu alanda isimlendiren birçok butik pasta şefi ve pastacı vardır. Pastanın tasarımı fiyat ile doğru orantılıdır, ne kadar detaylı pasta tasarımı yaptırmak isterseniz fiyat artışı o kadar büyük olur.



Nişan Pastaları Nasıl Olmalıdır?



Nişan pastasının fiyatı, pastada kullanılan şekerli hamur miktarına ve her dilime göre değişmektedir. Size özel pasta yapmak için hazır özel metin modeli kullanırsanız fiyat istenilen pasta tasarımına göre değişiklik gösterebilir. Şeker hamuru ile kaplanmış ve özel işlemler gerektiren kremalı kekler daha pahalıdır. Pasta siparişi için çiçek tasarlamak istiyorsanız, kekin cinsine ve miktarına göre ödeme yapmanız gerekmektedir.



Nişan pastası, nişan pastasının güzel ve lezzetli görünmesi için özenle seçilmelidir. Nişan pastası modeli ağırlıklı olarak gelin ve damat elbiseleri ile uygun renklerde yapılmaktadır. Gelin ve damadın keseceği pasta özel karakterlerle süslenmeli ve bu konuda gelin ile damadın fikirleri alınmalıdır.



İstenilen model ve tatlarda nişan pastası üreten firmalar birbirlerine farklı fiyatlar verebilmektedir. Fiyat segment bazında belirlendiği ve misafir sayısına göre sağlandığı için fiyat bu şekilde verilmektedir. Nişan pastasının modeli ve fiyatı misafir sayısına göre sipariş edilmelidir çünkü ortalama kişi sayısı her segmentin sayısıdır.