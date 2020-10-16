Söz Ve Nişan Yüzüğü Hangi Ele, Hangi Parmağa Takılır?

Nişan esnasında takılacak olan tek taş yüzüğün anlamı çok büyüktür. Bu artık bir bağlılık anlamına gelir ve çiftlerin manevi açıdan ayrılmaz bir bütün haline geldiklerini gösterir. Tabii düğün, nişan ve söz ile beraber düğünde takılacak yüzükler açısından el ve parmaklar değişkenlik gösterir.

Söz ve Nişan Yüzüğü Hangi Ele Takılır?

En çok merak edilen konular içerisinde söz ve nişan günü geldiğinde, yüzüğün hangi elde bulunması gerektiğidir. Bu konuda sırasıyla ele almak gerekirse nişan organizasyonu için, yüzüğün sağ ele takılması gerektiğini söylemek mümkün. Aynı şekilde söz yüzüğü de nişan yüzüğü de olduğu gibi yine sağ ele takılır. Bunlar artık çiftlerin birbirine karşı bağlılığını ifade eden en önemli günlerdir. Sırasıyla öncelikle söz yapılırken işi resmiyete dökmeden önce nişan yapılarak aileler bir araya gelir ve evliliğe doğru en önemli adım atılır.

Söz ve Nişan Yüzüğü Hangi Parmağa Takılır?

Söz ve nişan yüzüğü açısından hangi ele takıldığını öğrendikten sonra, elbette hangi parmağa takılması gerektiği de ayrıca önemlidir. Hayat boyu takılacak ve bir daha çıkarılmayacak olan bu anlamda yüzük, adından da anlaşılacağı üzere yüzük parmağına takılır. Yani hem söz hem de nişan organizasyonu için yüzükler sağ elin yüzük parmağına takılmaktadır.

Geleneklere göre yüzüğü erkek tarafı alırken, aile büyükleri özel bir merasim ile söz ve nişan yüzüklerini evlenecek olan çiftlerin parmaklarına takar. Kurdele kesildikten sonra artık sağ elin yüzük parmağına takılan yüzükler ile beraber, çiftler hayat boyu bir araya gelmiş olur.