Spektrum Nedir? Tdk Ve Tıpta Spektrum Ne Demektir?

Otizmli çocukların bazılarında belirtiler, çok şiddetli bir şekilde kendini gösterirken bazı çocuklarda ise, çok daha hafif düzeyde kendini gösterir. Bu da çocuğun hayatını büyük ölçüde etkiler. Bazı çocuklar çok şiddetli ve bakım gerektiren belirtiler gösterse de bazı çocuklar çok daha hafif belirtiler gösterebilir.

TDK ve Tıpta Spektrum Ne Demektir?

TDK sözcük anlamı ile Spektrum: çeşitlilik demektir. Otizmli her çocukta, belirtiler farklı şekillerde kendini gösterir. Bazı çocuklar yoğun bir tıbbi bakıma gereksinim duyarken bazıları da rahatlıkla topluma karışabilir ve hayatını sürdürebilir. Bunu ifade etmek için otizmde spektrum ifadesi kullanılıyor.

Otizm Spektrumu Bozukluğu, sosyal etkileşim, dil becerileri ve soyut algıda gecikmesi ya da tamamen gecikmemesi durumudur. Bu çocuklarda bazı davranışlar ve basmakalıp aktiviteler çok sık görülür. Otizmli çocuklarda karşılaşılan bu durumlar, zihinsel işlev kapasitesinden ve zekadan tamamen bağımsızdır. Bu durum, beyindeki işlevlerin farklı olmasından kaynaklanır. Belirtilerin az olması, çok olması ya da hiç olmaması gibi değişimler yaşandığı için otizm spektrum olarak ifade edilir.

Otizm Spektrum Tanısı Nasıl Koyulur?

Otizm spektrum tanısı, uluslararası mutabakata varılan tanı sistemleri ile koyulur. Spektrum içindeki tüm bozukluklar için farklı tanı sistemleri kullanılır. Otizm tanısının koyulabilmesi için çocuklarda anormal gelişim özelliklerinin 3 yaşından önce başlamış olması gerekir. Bu çocukların sosyal iletişiminde zamanla bozulmalar görülür. Görülen tüm özelliklerin belirli sayılarda belirti göstermesi ve bu belirtilerin başka tanılar ile açıklanmasının mümkün olmaması gerekir. Doğuştan olan otizm spektrum bozukluğu, diğer bir deyişle nörogelişimsel bozukluk olarak da tanımlanabilir.

Otizm Spektrum Çeşitleri

Otizm spektrum bozukluğu tanısı konulan hastalıklar birbirinden farklıdır. Her tanı farklı belirtiler ile ortaya çıkar. Farklı tanılar ile tanımlanan otizm çeşitleri ise şunlardır;

Çocukluk çağı otizmi

Asperger sendromu

Rett bozukluğu

Dezintegratif bozukluğu

Atipik otizm

Başka şekilde adlandırılamayan YGB

Yüksek fonksiyonlu otizm

Bu otizm çeşitlerinde içinde en kolay tespit edilen çocukluk çağında otizm tanısıdır. Rett bozukluğunda çocuklarda ilk 5 ay normal bir gelişim gözlemlenir. 5 ay sonra ise çocuğun baş bölümünde büyümede azalma görülür. İletişimde azalma ile birlikte el, kol ve hareketlerde bozulma görülür.





