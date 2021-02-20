Spor Hekimliği Nedir? Spor Hekimleri Hangi Hastalıklara Bakar?

Spor hekimliği bir uzmanlık alanı olarak henüz yirminci yüzyılın başında kabul görmüş ve hak ettiği yeri kazanmıştır. Spor hekimliği, sporla amatörce ya da profesyonelce uğraşanların çok yakından bildiği bir hekimlik alanıdır.



Spor Hekimliği Nedir?



Spor hekimliği öncelikle fiziksel uygunluk konusunda karşımıza çıkan bir daldır. Spor ve egzersizlerle meydana gelen yaralanmaların tedavisi ve önlenmesi ile ilgilenen bir tıp dalıdır. Amatör ya da profesyonel sporcuların sağlığı ile ilgilenen tıp dalı spor hekimliği olmaktadır.



Spor Hekimliği Hangi Hastalıklara Bakar?



Spor hekimliği her ne kadar yakın tarihte tıp dalı olarak kabul görmüşse de yerine getirdiği görev nedeniyle çok önemlidir. Artık spor ve sporla ilgili camianın vazgeçemeyeceği bir hekimlik alanıdır. Spor hekimliğinin görevleri, ilgilendiği, sorumluluğunda bulunan alan ve hastalıkları şöyle sırlayabiliriz:

● En başta gelen görevi, profesyonel ya da amatör olarak sporla ilgilenen kişilerin sağlık durumu ile ilgilenmektir.

● Spor hekimlerinin en sık tedavi ettikleri hastalıklar da bel ve boyun ağrısı, diz ağrıları, kalça ağrıları, ayak ve bilek ağrılarıdır.

● Yine boyun kaynaklı baş ağrıları, kulunç ağrıları, miyofasiyal ağrı sendromu denilen kas yaralanmaları da spor hekimlerinin sıkça karşılaştıkları hastalıklardır.

● Bursit hastalığının tanı ve tedavisini de spor hekimleri yapmaktadırlar. Topuk, bilek, omuz dirsek gibi bölgelerde görülen bu hastalık kemikler üzerinde bulunan dokuların içine sıvı birikmesiyle oluşur.

● Tendinit olarak isimlendirilen ve iltihaplanma olarak tanımlanan rahatsızlıklar da spor hekimliğinin görev alanına girmektedir. Halk arasında tenisçi dirseği ya da golfçü dirseği olarak bilinen hastalıklar bu gruba girer.

● Spor hekimleri, sporcuların performanslarının iyileştirilmesi görevini de yerine getirirler.

● Kişilerin ilgilendikleri spor branşlarına uygunluğunun saptanması da spor hekimliğinin görevleri arasında yer alır.

● Spor hekiminin görevi sporcuların spor esnasında ortaya çıkabilecek yaralanmaları ve travmalarına anında müdahale etmektir.

● Kişilerin yaptıkları spor nedeniyle gelişebilen kronik yahut akut sağlık sorunlarının çözümlenmesini sağlamaktır.

● Spor hekimliğinin görevleri arasında sporcu psikolojisinin değerlendirilmesi de bulunmaktadır.

● Spor hekimliğinin görev alanına sporcu beslenmesinin düzenlenmesi de girmektedir.

● Spor hekimlerinin önemli bir görevi de uluslararası spor karşılaşmalarında ortaya çıkar. Sporcuların, spor karşılaşmaları için uluslararası seyahat sorunlarının iyileştirilmesi için de görev yaparlar.

● Spor hekimi, müsabaka öncesi, sporcunun tıbbi kontrol ve taramasını yapmakla da görevlidir.

● Spor hekimliğinin, önemli bir görevi de insanların spora özendirilmesi, sporun sevdirilmesi ve spora yönlendirilmesidir.

● Spor hekimi, sahada ilk yardımı uygulayan kişidir.