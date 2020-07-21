Stevia Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır? Faydaları Ve Özellikleri Nelerdir?

Stevia bitkisi hem ticaret amaçlı hem de bireysel olarak günümüzde yetiştiriliyor. Özellikle ticari konuda son dönemlerde popüler olan önemli yatırım alanlarından biri olarak öne çıkmış durumda. Hatta bu bitkinin tatlandırıcı gücünün şeker çeşitlerinden 300 kat daha fazla olduğu biliniyor. En önemlisi tüm bu şeker oranına rağmen kalorisiz bir etki yaratmasıdır. Glisemik indeksinin neredeyse sıfır olması ise şeker hastalarının bu besin kaynağına rahatlıkla tüketmesine imkan tanıyor.



Stevia Bitkisi Nasıl Yetiştirilir, Nasıl Çoğaltılır?



Dünyanın birçok farklı ülkesinde yoğun şekilde üretimi gerçekleştirilen stevia bitkisi, Türkiye'de de Çaykur ve Tarım Bakanlığı tarafından üretilmesi konusunda teşvik edilmektedir. Kalorisiz olması ve yüksek şeker imkanı tanıması nedeniyle, sağlıklı şekilde tüketim alanı sağlıyor. Tabii bu bitkiyi doğru şekilde yetiştirmek ve çoğaltmak büyük öneme sahiptir.



- Güneşi seven bir bitki olduğu için bol güneşli alanda üretimin gerçekleştirilmesi gerekir.

- Ayrıca toprak kurumadığı ve nemli kaldığı süre içerisinde sulamaya gerek olmaz.

- Stevia bitkisi tohum ya da fide şeklinde yetiştirilir.

- Özellikle teknik bilgisi olmayanlar tohum şeklinde yetiştirmeye şimdilik uzak durmalıdır.

- Tropikal ve ılıman iklimlerde yetiştirilmesi oldukça önemlidir. Sıcaklık yaz boyunca 10 santigrat derecenin altına inmemesi gerekir.

- Toprak dikkatli şekilde hazırlanmalıdır. Kompost çapalama, karıştırma ve drenaj işlemleri ile beraber, Ph derecesi ölçümü özenle yapılmalıdır. Bu bitki için ideal pH aralığı 6.0 ila 6.5 arasında yer alır.

- Bütün bu işlemler tamamlandıktan sonra Stevia bitkisinin fideleri ekilebilir.

- Mutlaka verimli olabilmesi için pideler 50 cm aralık ile dikilmelidir.

- Bu doğrultuda gübreleme çok önemlidir. Bitki gövdesi yerine çevreleme şeklinde yapılması daha etkili olur.

- Büyüme evresinde mutlaka çevredeki yabani otlar düzenli olarak temizlenmelidir.

- Toprağı periyodik olarak el ile kontrol etmek suretiyle, nemli olmadığı dönemlerde sulayabilirsiniz.

- Stevia bitkisi hasat dönemi ise yaz sonu veya ilkbahar başları şeklinde öne çıkıyor.

- Mutlaka çiçeklenme yaşanmadan önce hasat çok önemlidir. Eğer çiçeklenmeden sonra hasat yapılırsa şeker özelliğini kaybedebilir.



Stevia Bitkisi Faydaları ve Özellikleri Nelerdir?



Stevia bitkisinin diğer bir ismi ile şeker otunun bu kadar önemli olmasındaki etkileri arasında faydaları geliyor. Sadece faydaları değil aynı zamanda lezzetli şekilde tüketim imkanı sunmaktadır.



- Kan şekerini düşürür.

- Tansiyonu düşürmeye etkisi bulunur.

- Kepek ile beraber sivilce tedavisinde etkilidir.

- Diş ve diş etlerini korur.

- Mide ekşimesine iyi gelirken hazımsızlığı önler.

- Yüz bölgesi ve farklı noktalardaki ince çizgiler ile kırışıklığı önler.

- Kolaylıkla kilo kaybı sağlar.

- Vücudun farklı bölgelerindeki yaraların hızlı şekilde iyileşmesine yardımcı olur.



Özellikle kalorisiz bir şekilde tatlandırıcı imkanı sunması sebebiyle, güvenli şekilde tüketim olanağı vermektedir. Şeker hastaları için oldukça ideal bir besin kaynağı olarak öne çıktığını dile getirmek mümkün. Genelde toz halinde birçok farklı yemekte ya da diğer besin kaynaklarında kullanım imkanı vermektedir.