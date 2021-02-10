Sticker Yapımı: Evde Yağlı Kağıt İle Etiket Nasıl Yapılır?

Basit malzemeler ile fabrikadan çıkanı aratmayan sticker yapımı kolaydır. Gerekli olan birkaç kırtasiye malzemesi vardır. Onların teminatının adından yapımı yaklaşık olarak on beş dakika kadar sürmektedir. Üstelik yapıştırıcısı da doğal yollar ile halledilebilir. Kırtasiyeden malzeme almaya hiç gerek kalmadan doğal ev yapımı yapıştırıcı da yapılabilir.



Evde Yağlı Kağıt İle Sticker Yapımı



Sticker yapımında kullanılan resimler de evde bulunabilir. Herhangi bir dergiden kesilen bu tarz resimler sticker için kullanılabilir. Ya da buna ek olarak sticklerlar kendi öz zevke göre de düzenlenebilir. Boyama işlemi de yapılabilir. Tüm bu işlemler için bazı malzemeler gerekir.



Malzemeler

● Çıkartmaların tasarımı için resim ya da boya

● makas

● yağlı kağıt

● yapıştırıcı

Ev yapımı yapıştırıcı için:

● toz jelatin

● kaynar su

● şeker ya da mısır şurubu

Yapılışı



1- Tasarım için yapılan ilk adım resimleri bulmaktır. Sticker için resimler bulunmalıdır. Bulunma işlemi yerine kendi tasarımların da kullanılabilir. Bunun için boyalar ile boyama işlemi yapılır. Ya da internette mevcut pek çok resmin çıktısı alınabilir.

2- Çıkarılan ya da hazırlanan resimler sticker haline getirilmek üzere kesilir.

3- Çıkartmalar dilendiği gibi boyanır.

4- Çıkartmalar yağlı kağıt ya da normal kağıt üzerine yapıştırılır. Bu yapıştırıcı çok fazla miktarda sürülmemelidir. Aksi taktirde stickera zarar verebilmektedir.



Ev yapımı yapıştırıcıyı hazırlamak için

1- 2 ya da ihtiyaca göre iki buçuk tatlı kaşığı toz jelatin bir kaba alınır. Bunun gram olarak karşılığı ise yaklaşık olarak yedi gramdır.

2- 4 yemek kaşığı kadar kaynar su da bu kabın içerisine atılır

3- 1 tatlı kaşığı kadar şeker ya da mısır şurubu da kaba alınır

4- İsteğe göre kaba nane ya da vanilya esansı da atılarak hepsi karıştırılır. Kullanıma hazırdır.