Strawberry Lift nedir?

2019 yılında çene hattının önemini görmüş ve bu bölgede Jawline dolgularını ve 7 nokta şekillendirmenin yüz boyun ilişkisinde ne kadar büyük katkılara sahip olduğunu deneyimlemiştik. Yüze keskinliği vermek için dolguların özellikli kullanımı çok önemli. Ancak bu her hasta için uygulanabilir değil. Özellikle boyun bölgesi daha dolgun olan, yüz hatları daha yuvarlak ve deri altı yağ dokusu fazla bireyler istedikleri keskin çene hattı görüntüsünü yakalamakta zorlanıyor.

Estetik, Plastik, Rekonstruktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Reha Yavuzer, bu uygulamayı cerrahi veya enjeksiyon gerektirmeyen, invaziv olmayan uygulama, sessiz ultrason ve lazeri beraber kullanan tek cihaz özelliğiyle öne çıkan bir uygulama olarak açıklıyor. Uygulamanın birinci aşamasında 3B sınıf olarak adlandırılan soğuk kırmızı lazer ışığı cilde nüfuz ederek istenmeyen yağ hücrelerine etki edilerek; inceltiliyor.

İkinci aşamasında ise non-stop yani durmandan atış yapabilen silent-ultrasound teknolojisi kullanılıyor. Alt yüz hattında güvenle çalışılabilen odaklanmış yağ azaltma probu cilde anında etki ederek cildi sıkılaştırıyor ve yeni kolajen üretimini destekliyor.

Hangi durumlarda uygulamaya izin verilmez?

Tüm kanser türleri ve kanser geçmişi

Epilepsi

Diyabet

Tiroid (yetersiz veya fazla)

Herhangi bir kalp rahatsızlığı veya kalp pili

Herhangi bir böbrek veya karaciğer rahatsızlığı

Hamile veya emziren anneler

Keloidskarı olan hastalar

Açık yara veya lezyonlar

Sonuçları ne zaman göreceğim?

Çoğu durumda ilk tedaviden sonra sonuçları görülüyor.

Kaç tedaviye ihtiyaç duyulur?

Bu, yaşa ve cilt kalitesine bağlıdır. Dolgun yüzlü genç kişilerde genellikle 1-2 seansa ihtiyaç vardır. 40 yaşın üzerinde kişilerde ise 2-4 seansa ihtiyaç vardır.

Uygulama süresi ne kadardır?

45 dakikadır.

Uygulama koruma süresi ne kadardır?

Bir uzman tarafından ihtiyaca göre belirlenen seans sayısındaki uygulamayı tamamlayan ve düzenli hayat kalitesine sahip bir kişinin koruma süresi en az 18 aydır.

Uygulama sırasında canım yanar mı?

%100 invaziv olmayan,%100 ağrısız bir uygulamadır.

Sonrasında rahatlıkla sosyal hayata geri dönülebilir.