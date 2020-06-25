Su içmek için 'en iyi zaman' nedir?

Sabah su içmek

Sabahları su içmenin gün içindeki diğer saatlerden daha yararlı olduğunu gösteren hiçbir kanıt olmamasına rağmen bu yöntem bazı kişilerin günlük su alımlarını artırmasına yardımcı olabilir.

Susuz kalırsanız ruh haliniz, beyin fonksiyonlarınız ve enerji seviyeleriniz bu durumdan olumsuz etkilenebilir.



Çalışmalar, hafif dehidrasyonun bile belleğinizi, konsantrasyonu, kaygı düzeylerini olumsuz yönde etkileyerek yorgunluğu arttırabileceğini göstermektedir.



Yemeklerden önce su içmek

Yemekten önce su içmek, o öğünde tüketilen kalori sayısını azaltmaya yardımcı olabilir. Kilo vermeye çalışıyorsanız yemek yemeden hemen önce bir bardak su içmek harika bir strateji olacaktır.



Egzersiz öncesi ve sonrası su içmek

Egzersizden önce ve sonra bol su içmek, vücudunuzun susuz kalmaması ve kaybedilen sıvıların yerine konulmasına yardımcı olur.



Antrenmanınız sırasında aşırı sıvı kaybı yaşamanız, fiziksel performansınıza zarar verebilir ve elektrolit dengesizliklerine neden olabilir.



Tutarlılık anahtardır

Vücudunuz gün boyunca su dengesini sıkı bir şekilde düzenler ve fazla su cildiniz, böbrekleriniz ve sindirim sisteminiz yoluyla vücudunuzdan atılır.

Bir seferde çok fazla su içmek vücudunuz için ciddi yan etkilere neden olabilir. Bu nedenle gün içerisinde sık sık su tüketerek ideal su tüketiminizi zamana yaymalısınız.



Nadiren de olsa çok fazla su içmek vücudunuzun sodyum seviyelerini ve sıvı dengesini bozarak baş ağrısı, yorgunluk, nöbet ve koma gibi ciddi yan etkilere sebep olabilir.

