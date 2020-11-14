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14.11.2020 - 16:36 |

Su İçmenin Faydaları Nelerdir? Su İçmek Zayıflatır Mı?

Hayatımızın devam etmesindeki temel besinlerden bir tanesi sudur. Yaşam için en önemli içecek olan su, sağlık açısından farklı faydalara sahiptir. İnsan vücudu yemek yemeden üç günden fazla yaşayabilir. Fakat susuz kalarak kişinin hayatta kalması mümkün değildir. Bu nedenle vücudumuz açısından sayısız mineral ve vitamin sağlayan içeceklerin ilki sudur. Yazımızda su ile ilgili tüm ayrıntılara tek tek değineceğiz. Özellikle suyun insan vücudu için faydaları nelerdir, su içmek zayıflatır mı ve günde ne kadar su içilmelidir? Bu soruların hepsinin yanıtını sizler için derledik.

Su İçmenin Faydaları Nelerdir? Su İçmek Zayıflatır Mı?
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Günlük vitamin ve mineral ihtiyacımızın çoğunu su sayesinde karşılarız. Özellikle yediğimiz besinlerin sindirilmesinden boşaltılmasına ve önemli maddelerin vücuda alınmasından ya da toksinlerin atılmasından su sayesinde faydalanırız. Günde en az 2 litre su içerek günlük olarak almamız gereken tüm mineral ve besinleri alabiliriz.

 Su İçmenin Faydaları Nelerdir?

 İnsan hayatının devam etmesi ve insan vücudunun doğru şekilde çalışması için en önemli kaynak sudur. Günlük tüm mineral ve vitamin kaynağını 2 litre su içerek karşılayabiliriz. Su tüketimi beyinden, kan ihtiyacına ve boşaltım sisteminden, sinir sistemine kadar sayısız faydaya sahiptir. Suyun faydaları insan vücudu için şu şekilde sıralanabilir;

 - Sindirim sisteminin doğru şekilde çalışmasına yardımcı olur.

 - Cildin tazelenmesini sağlar.

 - Eklemlere ve kemiklere destek verir.

 - Kabızlığı önler.

 - Vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur.

 - Mineral ve vitamin açısından değerli maddeler içerir.

 - Kan dolaşımını hızlandırır.

 - Açlık hissini azaltır.

 - Böbrek ve karaciğerlerin çalışmasına yardımcı olur.

 Su İçmek Zayıflatır mı?

 Kilo vermek isteyen kişilerin en fazla merak ettiği konulardan bir tanesi de su içmenin zayıflatma durumudur. Özellikle egzersiz yapan kişiler ve diyet programı uygulayan kişiler için suyun önemi çok fazladır. Spor yapan kişiler su tüketimini günlük olarak daha fazla yapmaktadır. Bunun nedeni vücudun terleyerek nem kaybını ortaya çıkartılmasıdır. Fakat su içmek kişilere ekstra bir zayıflamak durumu sağlamaz. Zayıflamak isteyen kişiler çok fazla su tüketerek isteklerini yerine getiremezler.

 Su vücudun normal dengesini sağlamak için önemlidir. Yani zayıflama ya da spor uygulamaları için sarf edilen efor, su sayesinde yeniden elde edilir. Enerjiyi toplamak ve vücudun kas hareketlerini doğru şekilde çalıştırmak için sudan faydalanabilirsiniz. Su bir diğer fayda olarak açlık hissini azaltmaktadır. Zayıflamaya yardımcı olarak sadece bu yararı ön plana çıkabilir. Ama çok fazla su tüketerek zayıflama durumu gerçekleşmez.

 Su Tüketmenin Cilde Faydaları

 Su, vücudumuza olduğu kadar derimize de çok faydalı bir içecektir. Özellikle cildin daha güzel ve daha pürüzsüz bir hale gelmesini istiyorsanız, günlük en az 2 litre kadar su tüketmeniz gerekir. Su içmenin cilde faydaları şu şekildedir;

 - Su tüketimi cildin elastiki yapısını korur. Bu sayede ciltteki kırışıklıkları önler.

 - Cildin doğal nem dengesini kazanmasında yardımcı olur ve cildi doğal yöntemlerle nemlendirir.

 - Özellikle cilt yüzeyinde bir kuruluk ya da pul pul dökülme varsa bu kişilerin mutlaka günlük tükettikleri su miktarına dikkat etmesi gerekir.

 - Hassas cilde sahip olan kişiler için su tüketimi koruyucu bir nitelikte göstermedir.

 - Cildi besler ve cildi dış etkenlere karşı korur.

 - Cilde ferahlık kazandırır. Bu ferahlık su tüketimi sonucunda cildin gözeneklerini açılması ile meydana gelir. 

 Bu faydaların her birinden günlük su ihtiyacınızı karşılayarak yararlanabilirsiniz. Eğer yeterli miktar günlük su tüketmezseniz vücudunuza aldığınız mineral ve vitamin seviyesi de azalacaktır.

 

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