Suyun genel olarak standart donma ve kaynama ile buharlaşma dereceleri bulunmaktadır. Tabii bu dereceler suyun saf olup olmamasına göre de farklılık yaratabilmektedir. Ancak bilim dünyasında kabul edilmiş ve deneylerle ortaya çıkarılmış belli başlı bazı süreler bulunur.



Su Kaç Derecede Donar, Kaç Derecede Kaynar ve Buharlaşır?



Suyun farklı donma ve kaynama ile buharlaşma süreleri bulunmaktadır. Örneğin su 0 santigrat derecede donma noktasına ulaşır ve donar. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar neticesinde, saf suyun sıfırın altında 48 derecede donduğu biliniyor. Yani su içeriğindeki mineral yapılara bağlı olarak 0 santigrat derecede ya da sıfırın altında 48 santigrat derecede donabilmektedir.



Deniz seviyesi ele alındığı zaman bir atmosfer basınç altında su 100 santigrat dereceye ulaştığında kaynar. Ancak yüksekliğe bağlı olarak kaynama derecesi değişkenlik gösterebilir. Mesela Everest Dağı'nda su 70 santigrat derecede kaynamaktadır. Bu yüzden yükseklik farkı ile beraber sıcaklığa bağlı olarak suyun kaynama noktası değişkenlik yaratabilir. Yine de deniz seviyesi baz alındığı için 100 santigrat derece kaynama noktası olarak öne çıkmaktadır.

Buharlaşma konusunda ise aslına bakılırsa +4 santigrat derece den sonra su buharlaşma yavaşlar. Suyun yüzey molekülleri zamanla kopmak suretiyle haline geçer ve bu da buharlaşma demektir. Ancak kaynama noktası olan 100 santigrat dereceye ulaştığı zaman, en yüksek buharlaşma noktasına gelinmiş olur. Bu yüzden suyun buharlaşma derecesi + 4 santigrat derece den sonra değişkenlik göstermektedir.