Subaraknoid Kanama Nedir, Neden Olur? Subaraknoid Kanama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Subaraknoid kanama, genellikle yaşı ilerleyen kişilerde görülür. Ancak orta yaşlı ve genç hastalarda da subaraknoid kanamayla karşılaşılabilir.

Subaraknoid Kanama Nedir?

Subaraknoid kanama, beyinde gerçekleşen kanama türlerinden biridir. Beyin damarlarında gerçekleşen bu kanama genellikle ileri yaş grubunda meydana gelir. Şiddetli ve ani yaşandığı için pek çok hasta hastanelerin acil bölümüne müracaat eder.

Subaraknoid kanamanın en belirgin özelliği baş ağrısıdır. Hastaların söylemlerine göre daha önce hiç yaşamadıkları kadar şiddetli bir ağrı olur. Özellikle kalp hastalıkları sebebiyle ilaç kullanan bireylerde görülmektedir. Bu ilaçlardan en çok kan sulandırıcı olanları kanamayı tetikler.

Subaraknoid Kanama Neden Olur?

Subaraknoid kanamanın oluşması için pek çok sebep bulunur. Kısaca SAK olarak bilinen bu hastalık, başa gelen şiddetli darbelerden kaynaklanır. Ayrıca Subaraknoid kanamayı oluşturan sebepler arasında,

Sigara ve alkol kullanımı,

Aile öyküsü,

Yüksek tansiyon,

İleri yaş,

Kendiliğinden,

Çeşitli tümörler,

Beyin damarlarının zayıflaması,

Omurilikte bulunan kan damarlarının bozulması,

Düzenli kullanılan ilaçların yan etkileri,

Damar duvarlarında yaralanma,

Madde bağımlılığı bulunmaktadır.

Subaraknoid kanama daha çok kadınları etkileyen bir rahatsızlıktır. Bir inme şeklinde gerçekleşen bu hastalıkla her an karşılaşılabilir. Uzman hekimler tarafından yapılacak müdahaleler sayesinde tedavi edilmesi mümkündür.

Subaraknoid Kanama Tedavisi Nasıl Yapılır?

Subaraknoid kanama tedavisinin yapılabilmesi için öncelikle tanı konulması gerekir. Gerekli tetkik ve testlerin ardından uygulanacak tedavi hastanın durumuna göre değişiklik gösterebilir. Durumu hafif olan hastalar için baş ağrısı, mide bulantısı, huzursuzluk gibi belirtileri önleyecek ilaçlar verilebilir.

Subaraknoid kanamanın tekrarlama ihtimali olduğu için hastaların takip edilmesi gerekir. Bu nedenle yoğun bakım ünitesinde veya hastane odalarında bir süre kalması istenir. Durumu ağır olan kişilerde cerrahi tedavi yöntemleri kullanılır. Hastanelerde beyin cerrahisi bölümünde takip edilen bu rahatsızlık için harici ventriküler drenaj takılma ihtimali bulunur. Ayrıca kanamanın asıl nedeni tespit edilerek tekrarlama ihtimalinin önüne geçilebilir.