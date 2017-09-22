Suda doğum özellikle son zamanla rda en trend revaçta olan Türkiye’de ise daha yeni farkına varılan bir doğum yöntemidir. Ülkemizde çeşitli hastanelerde suda doğum gerçekleştirilmektedir. Annenin sığabileceği genişlikte bir havuza 37 derecelik bir su konulur ve sürekli kontrol edilerek doğuma başlanır.

Diğer doğum metodlarına baktığımızda daha az ağrılı ve sancısız bir yöntem olan suda doğumun faydalarına hep birlikte göz atalım

Suda doğumun faydaları nelerdir?

Sıcak suda olan annenin kaslarının gevşemesini sağlar suyun verdiği etkiyle sakinleşen anne daha sakin bir doğuma için hazır olur.

Suyun kaldırma kuvveti ve sıcaklığı dolayısıyla rahme giden kan basıncı azalır ve ve rahim hazır hale gelir.

Su bebeğin çıkış noktası olan vajenin ağzını gevşek hale getirerek doğum esnasında oluşan yırtılmaları engeller.

Klasik normal doğum sırasında tek bir harekette kısıtlı kalan anne suda daha rahat hareket eder ve doktorunun yönlendirdiği pozisyonları daha kolay alabilir.

Sıvı bir kesinin içinden yine sıvı bir ortama geçiş yapan bebek için daha stressiz ve rahat ortam yaratılmış olur.

Kısa ve sağlıklı bir doğum amacıyla gerçekleştirilen bu alternatif suda doğum yöntemi sezaryen ihtimalinide azaltarak daha sağlıklı bir yaşam sürmenize yardımcı oluyor.

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