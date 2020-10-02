Süet Ayakkabı Nasıl Temizlenir, Püf Noktaları Nelerdir?

Yeni alınan süet ayakkabıların uzun ömürlü olabilmesi için yapılması gereken ilk şey temiz kullanmaktır. Dikkatli kullanıldığı taktirde süet ayakkabılar uzun ömürlü olabilir. Fakat çok sık kullanılmasından dolayı kirlenen süet ayakkabıların temizliği de çok önemli bir konudur.



Süet Ayakkabılar Hakkında



Süet çok hassas bir materyal olduğu için kir ve süet yüzeyde oluşan lekelere su kullanılmaması gerekir. Özellikle ayakkabılar arasında temizlenmesi en hassas olan süet ayakkabıların zarar vermeden temizlenmesi çok önemlidir. Süet ayakkabılar suyu diğer ayakkabı türlerine göre daha çabuk suyu emer. Bu nedenle ayakkabının kurumandan kuru temizleme yapılması çok önemlidir.



Süet Ayakkabılar Nasıl Temizlenir?



Süet ayakkabılar hassas ayakkabılardır. Temizliğinde bazı püf noktaları bulunmaktadır. Süet ayakkabıların temizlenmesinde aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir.



- Süet ayakkabıların dokusuna uygun olarak üretilen özel fırçalar kullanılmalıdır.

- Süet ayakkabılarda temizleyici fırçalar kullanılır iken kirler yavaş bir şekilde fırçalanmalıdır. Fırça her yöne nazik bir şekilde hareket ettirilmelidir.

- Ayakkabılar üzerinde oluşan çizik ve ezikler süetin dokusunun ezilmesinden kaynaklanır. Bu izlerden de kurtulmak için fırça nazik bir şekilde hareket ettirilmelidir.



Süet Ayakkabı Temizliğinde Püf Noktalar Nelerdir?



Süet cilt olarak kullanılmayan derinin zımpara işlemi yapılması ile oluşan kadifemsi yapıdır. Bu tür ayakkabıların yağmurlu havalarda giyilmemesi önerilmektedir. Suyu daha çabuk emen bir ayakkabı olması nedeniyle kurumasan temizleme işlemi yapılmamalıdır. Kurutma işlemi ise mutlaka oda sıcaklığında yapılmalıdır.



Süet ayakkabıları temizlerken fırça mutlaka kullanılmamalıdır. Fakat fırça kullanılırken fırçanın yukarı ve aşağı doğru kullanılması gerekir. İlk olarak yukarı aşağı fırçalayarak tozlardan kurtulabilirsiniz. Daha sonra ters yönde tarayarak canlandırıcı boyaları ve spreyleri süet ayakkabılarda kullanabilirsiniz.



Süet ayakkabılar günümüze en çok tercih edilen ayakkabılardır. Süet ayakkabılar veya bot modelleri sadece görsel anlamda değil aynı zamanda deri ayakkabılardan daha esnek olduğu için tercih edilirler. Daha rahat ve esnek bir yapıya sahip olan süet ayakkabıların temizleme işlemi bittikten sonra dikkat edilmesi gereken nokta bulunmaktadır. Temizleme işlemi tamamlanınca ardından nubuk veya süet spreyi kullanılması gerekir. Bu durum olası kirlenmelere karşı ayakkabılarınızı koruyacaktır.