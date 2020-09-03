Şule İsminin Anlamı Nedir? Şule Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Arapça kökenli bir isim olan Şule ismi alev ya da ateş alevi anlamlarına geliyor. Yalnızca kız çocuklar için koyulabilecek olan Şule ismini Türkiye’de ortalama 150 binden fazla kişi kullanıyor.



Şule Ne Demek?



Üretken ve güçlü anlamlarına gelen Şule ismi, alev ve alev ateşi anlamlarını da içermektedir. Şule isminin karakter analizine bakıldığında bu kişilerin sıkıntılar ile birebir çarpışabileceği ve güçlü bir yapıya sahip oldukları görülmektedir. Şule isminin ortak özellikleri arasında ise bu kişilerin azimli ve iletişimi kuvvetleri olmaları yer alıyor. Çevresindeki yakın ya da diğer insanlar ile birlikte hızlı ve etkin iletişim kurabilen kimselerdir. Hayatlarında sürekli bir amaçları olan kişilerdendirler. Çevresindeki diğer olaylarda bulunmak isterler ve bunun için aktif olarak görev almaktan kaçınmazlar.



Hayattaki yeniliklere sürekli açık olurlar ve hayatlarındaki her türlü şeyi yaşayarak öğrenmek isterler. Duygusal açıdan gizli de olsa duygusallık taşıyan yapıya sahiptirler ve özellikle aşk insanı olarak tanımlanırlar. Özgür bireyler arasında yer alırlar ve özgürlükleri için büyük mücadeleler vermekten kaçınmazlar. Şule isminin rengi pembedir. Şule isminin yanına koyabilecek olduğunuz kız çocuk ismi Şukufe, erkek ismi ise Gökçil’dir.



Şule İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Şule ismini kız çocuğunuza koymak isteyenlerin dikkat etikleri bir diğer nokta da ismin din açısından sakıncalı olup olmadığıdır. Kur’an-ı Kerim’de Şule ismi herhangi bir bölümde geçmemektedir. Ancak Şule isminin anlamı ve güzelliği sayesinde çocuğunuza koymanızda İslami açıdan herhangi bir sakınca bulunmamakta ve gönül rahatlığı ile bu ismi çocuğunuza koyabilirsiniz.