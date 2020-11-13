Sumak Faydaları Nelerdir, Neye İyi Gelir? Sumak Ekşisi Ve Sumak Yaprağı Ne İşe Yarar?

Akdeniz mutfağının vazgeçilmez baharatları içerisinde yer alan sumak, Türkiye'nin dört bir tarafında da yaygın olarak kullanılıyor. Özellikle son dönemlerde sunduğu faydaları üzerinden öne çıkan sumak, lezzeti bakımından da beğenilen baharatlar içerisinde yer almaktadır. Daha çok salata benzeri çeşit yiyeceklerde kullanılan sumak, her damak tadına uygun ortak bir lezzet de sağlamaktadır.



Sumak Faydaları Nelerdir?



Doğal bir bitki kaynağı olması ile beraber salatalarda genelde kullanılan sumak, aynı zamanda çeşitli yemekler üzerinde de değerlendirilmektedir. Düzenli olarak tüketilmesi ile beraber sumak bu konuda birçok farklı fayda sunuyor.



- Antibakteriyel özelliği olması ile bakterilere karşı koruma sağlamaktadır.

- Bronşite iyi gelen bir yapısı bulunur.

- Ateş düşürücü bir etkisi vardır.

- Solunum sistemini rahatlatır ve rahat bir nefes alma imkanı verir.

- Yapraklarını kaynayan suda bekletmek sureti ile gargara yapıldığında boğaz ağrısını geçirebilir.

- Grip ve nezle ile beraber soğuk algınlığına iyi gelir.

- Sumak tohumları akciğer enfeksiyonu ile buna neden olan bakterilere karşı koruma sağlar.

- Sindirimi düzenler ve daha sağlıklı hale getirir.

- Anne sütünü artırma konusunda yardımcı olur.

- Kan basıncını düzenler ve dengeler.

- Damar sertliğine karşı etkili bir yapıya sahiptir.

- Akciğeri korur ve aynı zamanda kolesterolü dengeler.

- Bağışıklık sistemini daha güçlü hale getirir.

- Harareti giderme konusunda yardımcı olur.



Bu ve benzeri özellikleri ile beraber sumak düzenli olarak tüketilebilir. Tabii bu konuda mutlaka dengeli şekilde tüketmenin önemi unutulmamalıdır.



Sumak Neye İyi Gelir?



Sunduğu lezzet ile beraber aynı zamanda sumak birçok farklı fayda getirmektedir. Özellikle insan sağlığı açısından daha güçlü bir bünye oluşturan sumak, akciğer ile beraber solunum sistemleri açısından büyük öneme sahiptir. Özellikle kış ayları olduğu zaman grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı oldukça etkilidir. Çünkü bağışıklık sistemini güçlendirir ve bakterilere karşı koruma sağlar. Gerektiği yerlerde ateşi düşürür ve kan basıncını düzenleme konusunda da oldukça etkilidir.



Sumak Ekşisi Ne İşe Yarar?



Sumak ekşisi aynı şekilde sumakta olan pek çok farklı faydayı sağlamaktadır. Özellikle bu konuda eklem ağrılarına iyi gelirken kalp sağlığını da koruma açısından önde gelir. İdrar söktürücü yanı önemli bir fayda sunarken, bağışıklık sistemini güçlü tutar. Aynı zamanda gün içerisinde zinde ve dinç bir görünüm imkanı vermektedir. Harareti alma konusunda da önemli bir yere sahip olan sumak ekşisi, özellikle karaciğeri koruma noktasında büyük bir öneme sahiptir. Genel olarak organları koruma imkanı oluştururken, dış koşullardaki zararlı canlılara karşı vücudu koruma altına alır. O yüzden mutlaka düzenli ve dengeli şekilde kullanmak gerekir.



Sumak Yaprağı Ne İşe Yarar?



Sumak antiseptik özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda ishal ve kan kesici gibi özellikleri olduğunu söylemek mümkün. Ateş düşürücü özelliği ise bazı durumlar karşısında önemli bir potansiyel teşkil ediyor. Aynı zamanda günümüzde infüzyonu ilaç sanayisinde kullanılmaktadır. Yani pek çok ilaçta olduğu için doğal bir bitki olarak sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu dile getirmek mümkün. Vücuttaki bakteri ve mikroplarla savaşarak daha güçlü bir bağışıklık sistemi oluşturma noktasında, antiseptik özelliği bir adım öne çıkıyor.